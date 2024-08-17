نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بصورة من الذكريات.. ماجد المصري يعايد تامر حسني بيوم ميلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حرص ماجد المصري على معايدة تامر حسني بيوم ميلاده ونشر من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري صورة تجمعه بماجد المصري منذ عدة سنوات معلقًا: "كانت أيام حلوة، كل سنة وانت طيب يا عشرة العمر ".



مسلسل آدم يجمع تامر حسني وماجد المصري

كان اللقاء الفني لهم من خلال مسلسل آدم الذي تم عرضه عام 2011 في موسم رمضان المبارك، وحقق نجاح كبير جدًا وقت عرضه وتحدث عنه الشارع المصري، وهو من بطولة تامر حسنى ومى عز الدين وأحمد زاهر وعفاف شعيب ودينا فؤاد ودرة التونسية وإيناس عز الدين وحجاج عبد العظيم ومحمود الجندي، وعبد الرحمن أبو زهرة ومن تأليف أحمد أبوزيد وإخراج محمد سامي.

قصة مسلسل آدم



تدور أحداث المسلسل حول آدم شاب فقير من بيئة شعبية، يُتهم والده بتقاضي رشوة، فيصبح آدم عائل الأسرة المكونة من والدته، وأشقائه فتضطره الظروف للعمل كعامل توصيل للطلبات. تربطه علاقة حب بجارته هنا التي يرفض والدها زواجه منها. وفي إحدى المرات يرى رجلًا أمريكيًا يحاول التهجم على الفتاة نانسي فيقتله للدفاع عن نفسه وعن الفتاة لتبدء صراعات عديدة له.



آخر أعمال ماجد المصري



ومن ناحية أخرى، كانت آخر أعمال النجم ماجد المصري مسلسل مفترق طرق، ويجسد خلال أحداث المسلسل شخصية عمر وهو محافظ وزوج هند صبري، ويتورط في قضايا فساد وفضائح جنسية يدخل بسببها السجن، الأمر الذي يدخل هند في أزمات عديدة وتضطر للعودة مرة أخرى إلى عملها كمحامية بعد غياب سنوات عن الحياة المهنية.

أحداث مسلسل "مفترق طرق"

ويتكون مسلسل "مفترق طرق" من 45 حلقة، وهو مأخوذ من سيناريو عمل أجنبي حيث أنه مأخوذ عن المسلسل الأمريكي "The Good Wife"، وتدور أحداث المسلسل حول أليسيا فلوريك زوجة محامي كبير يدخل السجن بسبب فضيحة وقضايا فساد، وتتوالى الأحداث.