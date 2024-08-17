نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. منة فضالي تحتفل بعيد ميلاد كريم عبدالعزيز (صورة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة منة فضالي بعيد ميلاد النجم كريم عبدالعزيز، وذلك بنشر صورة لها تجمعها مع النجم كريم عبدالعزيز، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستغرام “ عبر خاصية ”ستوري".

وعلقت “فضالي" على الصورة قائلة:”عيد ميلاد سعيد أحلى كيكو في الدنيا سنين كتير بنجاح".

آخر أعمال منة فضالي

والجدير بالذكر آخر أعمال منة فضالي هو مسلسل "محارب"، الذي ظهرت في بطولته مع الفنان أحمد زاهر، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وبطولة حسن الرداد وماجد المصري ونرمين الفيقي وناهد السباعي وتامر عبدالمنعم وملك زاهر ونور محمود. وغيرهم كثير من الفنانين،

وشاركت أيضا بمسلسل" كوبرا"، بطولة الفنان محمد إمام، شارك في بطولته عدد كبير من النجوم: مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغني، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف.



منة فضالي تنتهي من مسلسل أزمة ثقة

انتهت الفنانة منة فضالي من تصوير آخر مشاهد مسلسل أزمة ثقة، خارجي، داخل احدى الفيلات، الليلة، واستمر التصوير قرابة 15 ساعة متواصلة، وهو العمل الذي يشاركها بطولته هاني عادل ونجلاء بدر، وملك زاهر، ومن المقرر عرضه قريبا على احدى المنصات الرقمية الشهيرة.



مسلسلات شاركت فيها منة فضالي

شارك في عدة مسلسلات: كوبرا، محارب، جعفر العمدة، مشوار الونش، سكن البنات، بت القبايل، حب عمري، لما كنا صغيرين، مقابلة مع السيد آدم، قيد عائلي، لست وحدك، بيت السلايف، أفراح إبليس، وش تاني، الإكسلانس، العقرب، حاميها وحراميها، مزاج الخير، أحلى أيام، سلسال الدم، الهلالي سلالم، الأخوة أعداء، إبن موت، باب الخلق، بني ادمين عصر التنين، بنات شقيه، الزناتي مجاهد، مشرفة رجل لهذا الزمان، أكتوبر الآخر، اللص والكتاب، نعم مازلت آنسة، أنا والحبيب، سي عمر وليلى أفندي، منتهى العشق، حضرة الضابط أخي، نساء لا تعرف الندم، قاتل بلا أجر، جدار القلب، عباس وإيناس، عدى النهار، بنات في الثلاثين، الملك فاروق، نافذة على العالم، آخر الخط، قلب امرأة، عيون ورماد، آن الأوان، اللي اختشوا ماتو، القاهره ترحب بكم، مطعم تشي توتو المطعم، العزبة، مواطن بدرجة وزير، سكة الهلالي، المنادي، طائر الحب، من غير ميعاد، سوق الزلط، للثروة حسابات أخرى، قلبي يناديك، عفاريت السيالة، الصعود إلى القلب، أحلام هند الخشاب، يا ورد مين يشتريك، بابا في تانية رابع، غدر وكبرياء، آخر المشوار، الليل وآخره، العمة نور، الناس في كفر عسكر، زمن عماد الدين، أين قلبي، عندما تثور النساء.