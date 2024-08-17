نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في يوم ميلاده.. أسرار وكواليس في حياة الفنان كريم عبدالعزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل الفنان كريم عبدالعزيز، اليوم السبت الموافق 17 أغسطس، بعيد ميلاده، حيث ولد في مثل هذا اليوم من عام 1975، وبدأ مشواره الفني وهو طفلًا مع الزعيم عادل إمام في فيلم "المشبوه"، ثم وهو شابًا مع الفنان الراحل أحمد زكي في فيلم "إضحك الصورة تطلع حلوة"، ومن ثم قدم العديد من الأدوار المتنوعة في السينما والدراما والمسرح، حتى أصبح واحدًا من أهم وأبرز نجوم السينما المصرية، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية مشوار كريم عبدالعزيز الفني.

نشأة كريم عبدالعزيز

ولد كريم عبد العزيز في 17 أغسطس 1975، في حي العجوزة، في محافظة الجيزة. والده المخرج محمد عبد العزيز وعمه المخرج عمر عبد العزيز،ودخل معهد السينما قسم إخراج، وعمل مساعد مخرج لفترة وجيزة، حتى اختارته الفنانة القديرة سميرة أحمد للتمثيل فى مسلسل "امرأة من زمن الحب"، وبعد ذلك استعان به المخرج شريف عرفة فى فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" مع أحمد زكى وحقق شهرة كبيرة، وانطلق بعده مباشرة بالمشاركة فى فيلم "عبود على الحدود" مع علاء ولى الدين، ثم لعب دور البطولة أما منى زكى وحلا شيحة من خلال فيلم "ليه خلتنى أحبك".



مشوار كريم عبدالعزيز الفني

وقدم كريم عبد العزيز العديد من الأعمال السينمائية الناجحة أبرزهم: فيلم "حرامية في الـ KG2 "، وتوالت بعدها البطولات السينمائية حيث قدم "حرامية في تايلاند"، و"الباشا تلميذ"، و"أبو علي"، و"واحد من الناس"، و"في محطة مصر"، و"خارج على القانون"، و"أولاد العم"، "فاصل ونعود"، ليغيب فترة عن السينما حتى عاد مرة أخرى من خلال فيلم "الفيل الأزرق" الذى حقق نجاحا كبيرا.

ومن أبرز أعمال كريم عبدالعزيز في الدراما:مسلسل إمرأة من زمن الحب، وش تاني، الهروب، الزيبق، الاختيار الجزء الثاني والثالث، ومن أبرز أعمال كريم عبدالعزيز، وفي المسرح:مسرحية حكيم عيون، السندباد.