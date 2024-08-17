نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالة صدقي توجه رسالة لشيرين عبدالوهاب والأخيرة ترد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة هالة صدقي رسالة دعم للنجمة شيرين عبدالوهاب، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت “صدقي” قائلة:"في أغلب الاحيان الفنان الحقيقي كل ما مر من مشاكل وضغوطات حياتية ازاد بريق، شيرين ازدادت صدق ومشاعر وجمال وتظل ملكة المشاعر، مبروك يا جباره".

وترد “شيرين” عليها قائلة:"ياست الكل كتر خيرك أنتي جميلة وأم حلوة وربنا يخلي لك عيالك القمر وتفضلي ناجحة طول عمرك بقلبك الطيب الجميل".

ويذكر أن طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب أغنيتين جديدتين وهما “أتمنى انساك”، و“اللي يقابل حبيبي”، وحققوا نجاحًا غير متوقعًا خلال الساعات الأولى من طرحها، حيث وصلت إلى أكثر من 18 ألف مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”

بيان شركة روتانا

"أخلّت الفنانة بالتزامها العقدي مع الشركة، وترتب عليه اللجوء للقضاء، وصدر الحكم بإلزام الفنانة بشرط جزائي (8) ملايين جنيه لإخلالها بالتعاقد القائم والساري حتى تاريخه مع الشركة، والفنانة استلمت 570 ألف دولار منذ خمس سنوات وتحاول التنصل من رد الأموال وترفض تنفيذ العقد وتسليم الأغاني المتفق عليها".

كلمات أغنية أتمنى انساك

أتمنى أنساك

دورلي فد شي ما فكرت بيه

للفرقه بس تلقا لي حل صدقني أسويه

جربت الغياب وسديت الأبواب

آني تعبت بس ما قدرت ينساك أخليه

مرات أحاول أنشغل وي زحمة الناس

عجيب أشوفك هم تجي وتدق ع الإحساس

صرت أدعي ربي بكل وقت وبقلبي نيران

ربي لا تنطيني عمر وانطيني نسيان

أتمنى أنساك شلون أنساك

أتمنى أنساك وش وقت أنساك

أخذ القلب هاك وعلمه ما يهواك

حاولت أمنعه وما قدر يصبر بلياك

سوي لي معروف وحل للقلب شوف

مو إنتَ علمته الوفا ما تعلمه ينساك

ولو قلبي أمنعه يحن إلك وأغمض العين

بالحلم تطلع صورتك ما أعرف منين

مو بيدي فد شي مو سهل لو رد الفراق

أمشي وأحاول أبتعد وتردني الأشواق

أتمنى أنساك وشلون أنساك

أتمنى أنساك وش وقت أنساك