نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتوقيع عمرو الخضري... تامر عاشور يطرح أحدث أعماله الغنائية وداع وداع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يستعد الفنان تامر عاشور لطرح أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "وداع وداع"،

والأغنية من كلمات محمد جشم باشا، ألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع وفواصل موسيقية عمرو الخضري، ميكس وماستر صقر.



آخر أعمال تامر عاشور



والجدير بالذكر آخر أعمال تامر عاشور أغنية هيحيلي موجوع، والذي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.



كلمات أغنية هيجيلي موجوع

هيجيلي موجوع دموعه في عينه تعباه

هديله أسبوع هيجي بعديها ندمان

هيجيلي ويشوف ساعتها أنا ناوي على إيه

هيجيلي بالخوف باين في كلامه وعينيه

هيجيلي موجوع دموعه في عينه تعبان

هديله أسبوع هيجي بعديها ندمان

هيجيلي ويشوف ساعتها أنا ناوي على إيه

هايجيلي بالخوف باين في كلامه وعينيه

هيشوف وش تاني مني يا ريت ما يشوفوش

معقول لما يجي بعد أذاه ما أوجعوش؟

ده أنا ناوي لو فاق ما أسيبش كلام ما أقولهوش

هيغيب يروح فين؟ في مين ناس راحوا وماجوش

مسكين وغلبان قالولي: "بعديك خلاص ضاع"

آه يا عيني عشمان قولوا له خلصانة بوداع

وهيجي ويروح لكن ع الفاضي ومفيش

الصورة بوضوح بَقِت بيموت وأنا بعيش

مسكين وغلبان قالولي: "بعديك خلاص ضاع"

آه يا عيني عشمان قولوا له خلصانة بوداع

وهيجي ويروح لكن ع الفاضي ومفيش

الصورة بوضوح بَقِت بيموت وأنا بعيش

هيشوف وش تاني مني يا ريت ما يشوفوش

معقول لما يجي بعد أذاه ما أوجعوش؟

ده أنا ناوي لو فاق ما أسيبش كلام ما أقولهوش

هيغيب يروح فين؟ في مين ناس راحوا وماجوش

