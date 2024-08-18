سمية الخشاب تتصدر تريند جوجل بعد الكشف أجرها في "عائلة الحاج متولي"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة سمية الخشاب ترند جوجل وذلك بعد الكشف أجرها في مسلسل “ عائلة الحج متولي” من خلال مداخلة هاتفية في برنامج “ أسرار النجوم” في ذكرى وفاة نور الشريف

قالت سمية الخشاب:' نور الشريف كان فنانا راقيا واتعلمنا منه كتير كان مدرسة كبيرة ومبيبخلش على حد بتعليمه، كلمني وبلغني أنه كان في نجمة كبيرة واعتذرت وروحت مضيت واخدت اجر ١٠ آلاف جنية

وجهت الفنانة سمية الخشاب رسالة إلى الطلاب الناجحين في الثانوية العامة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع “إكس”.

وكتبت سمية الخشاب: “روقوا وانبسطوا.. محدش واخد منها حاجة.. هتنجحوا وتتخرجوا وهتلاقوا نفسكم بتشتغلوا في مجال تاني خالص ملوش علاقة بشهادتكم.. عشان كده باقولكم متزعلوش على أي حاجه وربنا يوفقكوا”.

سبق، أثارت سمية الخشاب حالة من الجدل، بعد رسالتها إلى طلبة الثانوية العامة، التي أشارت فيها إلى أن التعليم والشهادات لا تحدد مصير شخصًا، لكن الناجح في حياته من وجهة نظرها هو من ينجح في الحصول على الأموال وتكوين ثروة، يستطع من خلالها أن يتزوج ويسافر للبلاد