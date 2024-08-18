فريدة سيف النصر تكشف عن موقفها من المهرجانات والتكريمات: "لا أهتم لها"

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أحمد جودة - القاهرة -

كشفت الفنانة فريدة سيف النصر عن رأيها في حضور المهرجانات وحصولها على التكريمات والجوائز، مؤكدة أنها لا تولي اهتمامًا كبيرًا لهذه الأمور.

كتبت فريدة عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك: "تفتكروا أنا طبيعية؟ لا بفرح بشغل كويس جدًا عادي، وأقول إن عشنا نعمله بإرادة الله".

عدم التأثر بالخسائر الشخصية

تابعت الفنانة قائلة: "ولا أزعل على أي شيء راح حتى حاجاتي، وأضحك على اللي خدها، غبي". في هذه الجملة، عبّرت فريدة عن موقفها غير التقليدي تجاه الخسائر الشخصية، مشيرة إلى أنها لا تعطي أهمية كبيرة لما فقدته.

نظرة فلسفية تجاه المهرجانات والتكريمات

واصلت فريدة سيف النصر توضيح موقفها بقولها: "ولا أَهتم للمهرجانات أو الجوائز أو التكريمات، بالنسبة لي كلها للجسد الزائل العفن في التراب، عبث".

وترى الفنانة أن هذه التكريمات والجسديات لا تستحق الاهتمام، إذ تعتقد أن الأمور المادية والفانية ليست ذات قيمة حقيقية.

النظرة إلى زملاء رحلوا عن الدنيا

ختمت فريدة منشورها بنبرة فلسفية، حيث قالت: "ماهو زمايلي أصحاب أكبر جوائز وتكريمات رحلوا، والحاجات دي على سور الأزبكية، آه والله زعلت، متهيألي مختلفة غريبة أو متخلفة، صح؟".

أبدت هنا تأملها في مصير الجوائز التي تُركت بعد رحيل أصحابها، وتساءلت عن مدى اختلاف نظرتها عن الآخرين.

آخر أعمال فريدة سيف النصر

الجدير بالذكر أن آخر أعمال فريدة سيف النصر كان مسلسل "العتاولة"، الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي.

تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، ويتبع قصة الشقيقين (خضر) و(نصار)، اللذين يعملان في مجال النصب والجريمة، مما يضعهما في العديد من العقبات والمخاطر.

أبطال مسلسل "العتاولة"

شارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم، منهم: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، مي كساب، هدى الإتربي، وفريدة سيف النصر. العمل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.