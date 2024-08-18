محمود العسيلي يروّج لأغنيته الجديدة "100 حاجة و50 سم" بفكرة مبتكرة

القاهرة - محمد ابراهيم - في خطوة جديدة ومبتكرة، روّج الفنان محمود العسيلي لأحدث أغانيه بعنوان "100 حاجة و50 سم" بطريقة غير تقليدية عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

شارك العسيلي جمهوره بفيديو طريف جذب الأنظار وسلط الضوء على الأغنية التي تُعتبر تكريمًا للفتيات القصيرات.

الفيديو جاء بروح دعابة، حيث عبّر فيه العسيلي عن تعاطفه مع الفتيات القصيرات وأكد أنهن يستحقن أغنية خاصة بهن، قائلًا: "أنا عارف إنكوا مش متشافين ومحدش واخد باله منكم... عشان كده قررت أعملكوا أغنية للبنات القصيرة بس."

تفاعل كبير من الجمهور والفنانين

لاقى الفيديو الذي نشره العسيلي تفاعلًا واسعًا من متابعيه على إنستجرام، حيث أبدوا إعجابهم بالفكرة الطريفة وغير المألوفة. كما حرص عدد من نجوم الفن على التعبير عن تحمسهم للأغنية القادمة، التي من المتوقع أن تحقق انتشارًا واسعًا فور طرحها على منصات الاستماع ويوتيوب.

نجاح متواصل مع أغنية "لا أبالي"

يشار أن آخر أعمال محمود العسيلي كانت أغنية "لا أبالي" التي تعاون فيها مع مطرب المهرجانات مسلم.

الأغنية حققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها، وجاء ذلك بعد حملة ترويجية مبتكرة أطلقها العسيلي ومسلم، حيث شاركا فيديو يظهر فيه شجار بينهما، مما أثار فضول وتساؤلات الجمهور. هذا الترويج المختلف ساهم في تصدر الأغنية للتريند وجذب انتباه المتابعين.

توقعات بنجاح أغنية "100 حاجة و50 سم"

بعد النجاح الذي حققته أغنية "لا أبالي"، يترقب جمهور العسيلي إطلاق أغنيته الجديدة "100 حاجة و50 سم" بتوقعات عالية، ومن الواضح أن الفنان يعتمد على أفكار مبتكرة في الترويج لأعماله، مما يزيد من حماس الجمهور ويضمن له استمرار النجاح.