نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوسي شلبي وإلهام شاهين يهنئون أحمد حاتم بـ "الملحد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو وهي تهنىء الفنان أحمد حاتم بسبب فيلم " الملحد' برفقة الفنانة إلهام شاهين وصفاء جلال وغيرهم عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك.

علقت بوسي شلبي على الفيديو:' ألف مبروك مستنين الملحد.

أعلن المخرج محمد العدل تأجيل عرض فيلم "الملحد" لأجل غير مسمى، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وكتب محمد العدل عبس صفحته الشخصية: "بعتذر لكل اصدقائي اللي عزمتهم علي العرض الخاص لفيلم الملحد.. العرض مش هيتعمل في ميعاده.. والفيلم مش هينزل في ميعاده.. والحقيقة معرفش ليه … الاجابة عند السيد الرقيب علي المصنفات الفنية"

وتابع: "الفيلم جاهز للعرض.. وانتهت جميع مراحله من مونتاج ومكساج وتصحيح الوان والرقابه اديتله ترخيص بالعرض بعد شهور من المشاهدات.. بل وصل الامر اني نزلت صورت مشهد مضاف والمنتج احمد السبكي صرف كتير علي دعاية الفيلم في الشوارع بناءا علي هذا الترخيص..و رجع شال الدعاية تاني للاسف ودي خسارة فادحة وده ينفي تماما الهراء بتاع اصل الصناع بيعملوا دعاية رخيصة للفيلم".