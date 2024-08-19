كنزي دياب تتصدر تريند جوجل لهذا السبب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت كنزي دياب ابنه الفنان عمرو دياب ترند جوجل وذلك بعد أن نشرت صور لها في منطقة الأهرامات أمس بحذاء شتوي من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

وظهرت كنزي دياب مرتدية هوت شورت من اللون الأبيض وبلوزة مكشوفة الأكمام وحذاء شتوي مما لفت انتباه متابعيها.

ومن ناحية اخري، يحيي عمرو دياب حفلًا في دبي بالإمارات العربية المتحدة، يوم 31 ديسمبر ضمن احتفالات رأس السنة 2024،بينما أحيا الهضبة حفلا غنائيا ساهرا له ليلة السبت 18 نوفمبر، في أرينا دبي، بحضور جماهيري كبير ملأ مقر الحفل، وقدم عمرو خلال الحفل، باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، منها أغنية يا قمر، التي لم يطرحها حتى الآن، وهي من كلمات مصطفى حدوتة وألحان عمرو دياب وتوزيع وسام عبد المنعم.