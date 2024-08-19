نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء التحضير للجزء الثاني من فيلم "هيبتا.. المحاضرة الأخيرة".. تعرف على قائمة أبطاله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدء صناع وأبطال فيلم "هيبتا" للتحضير للجزء الثاني منه ويحمل الجزء الثاني اسم "هيبتا المحاضرة الأخيرة" ويأتي الجزء الثاني بعد مرور نحو 8 سنوات على عرض الجزء الأول منه حيث طرح الجزء الأول منه عام 2016.

فريق عمل الجزء الثاني من فيلم "هيبتا..المحاضرة الأخيرة"

ويشارك في بطولة الجزء الثاني من فيلم "هيبتا" نجوم جُدد غير نجوم الجزء الأول، وأبطال الجزء الثاني هم الفنانة منة شلبي، الفنان كريم فهمي، الفنانة أسماء جلال، الفنان كريم قاسم، الفنانة سلمى ابو ضيف، الفنانة مايان السيد، الفنان حسن مالك، والجزء الثاني من فيلم "هيبتا 2" هو من إخراج هادي الباجوري، وسيناريو محمد صادق.

هادي الباجوري يكشف تفاصيل فيلم "هيبتا 2"

وفي سياق متصل يذكر أنه قد كشف المخرج هادي الباجوري في لقاء له عن بداية التحضير للجزء الثاني من هيبتا، وقال: الجزء الجديد من فيلم هيبتا هو مشروعي المقبل، ونواصل حاليًا التحضيرات النهائية له، ونضع اللمسات الأخيرة على السيناريو الخاص به مع السيناريست محمد صادق".

تفاصيل الجزء الثاني من فيلم "هيبتا"

الجزء الثاني من فيلم "هيبتا" يأتي بعد 8 سنوات من عرض الجزء الأول، المقتبس عن الرواية التي حققت أعلى المبيعات. الفيلم من إخراج هادي الباجوري، ويستند إلى رواية كتبها محمد صادق، وتم تحويلها إلى سيناريو سينمائي بواسطة السيناريست وائل حمدي.

أحداث وأبطال الجزء الأول من فيلم "هيبتا..المحاضرة الأخيرة"

قام ببطولة الجزء الأول من "هيبتا.. المحاضرة الأخيرة" كل من عمرو يوسف، ماجد الكدوانى، أحمد بدير، أنوشكا، كندا علوش، محمد فراج، جميلة إسماعيل، هانى عادل، ياسمين رئيس، دينا الشربينى، أحمد داوود، أحمد مالك، وسلوى محمد على، وآخرين.

الفيلم مقتبس من رواية لمحمد صادق بنفس اسم الفيلم تستعرض مراحل الحب السبع والتي يقوم الدكتور شكري مختار (ماجد الكدواني) اختصاص علم النفس بتقديم آخر محاضراته عنها.

يقرر الدكتور شكري مختار (ماجد الكدواني) اختصاصي علم النفس أن يقدم محاضرة أخيرة، ويقوم من خلال محاضرته الأخيرة بالإجابة على واحد من أهم الأسئلة المركزية، وهو كيفية حدوث الحب، حيث يشرح خلال محاضرته المراحل السبعة للحب من خلال أربع قصص حب مختلفة تمر بكثير من المنعطفات والتقلبات.