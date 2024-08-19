أحمد الرافعي ينضم لقائمة أبطال مسلسل رقم سري

القاهرة - محمد ابراهيم -

انضم الفنان أحمد الرافعي إلى قائمة أبطال مسلسل رقم سري، ويجسد دور طليق ياسمين رئيس ضمن أحداث المسلسل.

تفاصيل مسلسل رقم سري



والمسلسل يدور في إطار اجتماعي تشويقي، ويناقش مشاكل الذكاء الاصطناعي، وحركة الأموال فى عالم البنوك، وذلك بقصة مختلفة تمامًا عما تم تقديمه من قبل.

ويشارك بجانب ياسمين رئيس في بطولته أحمد الرافعى، وصدقي صخر، وعمرو وهبة، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالملك، إخراج محمود عبدالتواب، وإنتاج شركة أروما.

أحمد الرافعى فى تقاطع طرق

وفي سياق منفصل، يشارك أحمد الرافعى فى مسلسل تقاطع طرق بطولة حنان مطاوع، ومن تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة أروما، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطال العمل بجانب حنان مطاوع والاتفاق على كافة تفاصيل التجربة.



آخر أعمال أحمد الرافعي

والجدير بالذكر آخر أعمال أحمد الرافعي فيلم ولاد رزق 3 من بطولة أحمد عز، ويتصدر العمل قائمة الأفلام الأعلى تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

ولاد رزق 3، يحمل عنوان القاضية، ويشارك في بطولته بجانب أحمد عز، عدد كبير من النجوم منهم عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، سيد رجب، نسرين أمين، أسماء جلال، وعلي صبحي، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

كما شارك أحمد الرافعي في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل أعلى نسبة مشاهدة من بطولة سلمى أبو ضيف وليلى أحمد زاهر، والعمل مكون من 15، ومن تأليف سمر طاهر وفكرة وإخراج ياسمين أحمد كامل.