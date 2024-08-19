ياسمين رئيس تبدأ تصوير مشاهدها في مسلسل "رقم سري"

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت النجمة ياسمين رئيس تصوير مسلسلها الجديد "رقم سري"، الذي يعد تكملة لمسلسل "صوت وصورة" الذي تم عرضه في العام الماضي.

ويجتمع في هذا العمل ياسمين مع صدقي صخر وعمرو وهبة لتناول قضية جديدة حول الذكاء الاصطناعي، من المقرر عرض المسلسل في موسم الأوف سيزون.

مسلسل "رقم سري" من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، وعمرو وهبة، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب "توبة"، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

أحدث أعمال ياسمين رئيس هو مسلسل "جودر ألف ليلة وليلة"، الذي عُرض في موسم رمضان 2024 وحقق نجاحًا كبيرًا، المسلسل من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، وشارك فيه عدد كبير من النجوم مثل ياسر جلال، نور، وليد فواز، وأحمد فتحي.