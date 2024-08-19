نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سكة السلامة ..ظافر العابدين يعود للدراما المصرية بعد غياب 6 سنوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الفنان ظافر العابدين عن مشاركته في موسم رمضان المقبل بعمل درامي مصري يعود به بعد غياب 6 سنوات عن دراما رمضان المصرية .

تفاصيل المسلسل



وقال ظافر العابدين في تصريحات له ببرنامج et بالعربي :"المسلسل مصري وعودة لمصر لأني وحشتني الدراما المصرية وإني أكون موجود في رمضان، مفيش تفاصيل عن المسلسل حتى الآن، لكن دوري مختلف ومقدمتهوش قبل كده، وسعيد جدا بالتجرية، تحضيرات المسلسل قائمة حاليا، والتصوير إن شاء الله يبدأ خلال شهرين أو ثلاثة أشهر".



ظافر العابدين ينتظر البحث عن علا



يتواجد ظافر العابدين ضمن موسم الأوف سيزون ويشارك في بطولة مسلسل “ البحث عن علا ” عدد من النجوم، أبرزهم هند صبري، هاني عادل، ظافر العابدين، سوسن بدر، محمود الليثي، ندى موسى، ياسمينا العبد، والعمل من تأليف غادة عبدالعال، قصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبدالعال وإخراج هادي الباجوري.



آخر أعمال ظافر العابدين





وكان آخر أعمال ظافر العابدين هو فيلم "أنف وثلاث عيون " يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة ظافر العابدين، أمينة خليل، صبا مبارك، سلمى أبوضيف وجيهان الشماشرجي، معالجة سينمائية وائل حمدي، وإخراج أمير رمسيس، مأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبدالقدوس، التي سبق تناولها في عام 1972 من خلال فيلم يحمل نفس الاسم بطولة محمود ياسين ونجلاء فتحي وميرفت أمين وماجدة، إخراج حسين كمال، كذلك تقديم مسلسل عام 1980 بنفس الاسم بطولة كمال الشناوي ويسرا وليلى علوي وماجدة الخطيب.



أحداث فيلم أنف وأذن وثلاث عيون



تدور القصة في إطار اجتماعي رومانسي، من خلال شخصية طبيب في حياته عدد من النساء، تتغير حياته عندما يتعرف على شابة تصغره في العمر بأكثر من 20 عامًا، ويدخل في عدة أزمات وصراعات نفسية عليه أن يتخطاها