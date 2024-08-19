إيهاب توفيق يحيي الليلة الثامنة لمهرجان القلعة الدولي الـ ٣٢

القاهرة - محمد ابراهيم -

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وضمن فعاليات الدورة ٣٢ لمهرجان القلعة الدولى للموسيقي والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد يقام حفلان متتاليتان مساء الخميس ٢٢ أغسطس.

حفل إيهاب توفيق



فعلى مسرح المحكى وفى الثامنة مساء تحيي فرقة الإنشاد الديني حفلا من إعداد الفنان مصطفي النجدي و إخراج مهدي السيد بباقة مختارة من المؤلفات الروحانية التى تضم التواشيح والإبتهالات والأناشيد الدينية التراثية والمعاصرة منها " أسماء الله الحسني، اللهم صلي علي المحبوب، نبينا الأمين، علي باب سيدنا النبي، مدد يا نبي، يا أيها النبي، الصبح بدا، يا مني عيني، لأجل النبي، توشيح صلاة الله، البردة الشريفة، الحضرة، صلوا عليه وطلعة البدر أداء كلًا من أشرف زيدان، بلال مختار، محمد حسين، محمد الجزار، حسام صالح، طه حسين، أحمد نافع وأحمد حسن.

وفى العاشرة مساء يستعيد الفنان الكبير إيهاب توفيق بمصاحبة فرقته الموسيقية ذكريات الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين بباقة من أشهر اغنياته التى ساهمت فى نجاحه وشهرته منها سحراني، مراسيل، داني، الله عليك يا سيدي، تترجي فيا، ملهمش في الطيب، عدي الليل، يا أحلي منهم ويا سلام.