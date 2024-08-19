ياسمين رئيس تعيش حالة من النشاط الفني بين السينما والتلفزيون

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أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانة ياسمين رئيس حالة من النشاط الفني ما بين السينما والتلفزيون حيث تشارك في مسلسل "رقم سري" وفيلم "فيلم الفستان الأبيض"، ومن المقرر عرضهم الفترة المقبلة.

وينتظر عدد كبير من الجمهور عرض مسلسل "رقم سري" الذي يعتبر الجزء الثاني من مسلسل "صوت وصورة"، والتي إستطاع أن يحقق نجاحا كبيرا خلال عرضة في الفترة الماضية.

أحداث مسلسل صوت وصورة

والمسلسل يدور في إطار اجتماعي تشويقي، ويناقش مشاكل الذكاء الاصطناعي، وحركة الأموال فى عالم البنوك، وذلك بقصة مختلفة تمامًا عما تم تقديمه من قبل.

ويشارك بجانب ياسمين رئيس في بطولته أحمد الرافعى، وصدقي صخر، وعمرو وهبة، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالملك، إخراج محمود عبدالتواب، وإنتاج شركة أروما.

فيلم الفستان الأبيض

وتنتظر الفنانة ياسمين رئيس عرض فيلمها "الفستان الأبيض" قريبًا بمشاركة أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، أسماء جلال، من إنتاج فيلم كلينك لمحمد حفظي.