مدن البحر الأحمر وشخصياتها البارزة في فعاليات توعوية لقصور الثقافة

القاهرة - محمد ابراهيم - نظم فرع ثقافة البحر الأحمر سلسلة من الفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وذلك في إطار الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة.

محاضرة "تاريخ لا ينسى للمحافظة" في قصر ثقافة الغردقة

عقد قصر ثقافة الغردقة محاضرة بعنوان "تاريخ لا ينسى للمحافظة"، ألقاها الباحث فاضل محمد. تناول فيها تاريخ مدن محافظة البحر الأحمر، مسلطًا الضوء على مدينة الغردقة عاصمة المحافظة. كما تطرق إلى جزيرة شدوان، التي تحتل موقعًا استراتيجيًا بين خليج السويس وخليج العقبة، مستعرضًا معركة شدوان الشهيرة التي وقعت في 22 يناير 1970، والتي أصبحت منذ ذلك الوقت عيدًا قوميًا للمحافظة.

حياة أبرز الشخصيات بمحافظة البحر الأحمر

في بيت ثقافة القصير، أقيمت محاضرة بعنوان "حياة أبرز الشخصيات بمحافظة البحر الأحمر"، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالقصير. قدم الباحث طه حسين الجوهري عرضًا للسيرة الذاتية للآثاري الدكتور حجاجي إبراهيم محمد، الذي لُقِّب بسفير النوايا الحسنة.

استعرض "الجوهري" إنجازات الدكتور حجاجي في مجال الترميم، ودوره البارز في إنقاذ العديد من الآثار بالمحافظة مثل قلعة القصير، ومسرح الدراويش، ومدرسة سنقر، كما تناول مشاركاته في الحفائر الأثرية وعضويته في لجان الآثار، ومؤلفاته التي أسهمت في تصحيح العديد من النظريات الأثرية.

عروض فنية لفرقة أطفال قصر ثقافة الغردقة

وفي إطار الأنشطة الصيفية، وبإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، قدم قصر ثقافة الغردقة عروضًا فنية متنوعة على شاطئ العائلات، شاركت فرقة أطفال قصر ثقافة الغردقة للفنون الشعبية بقيادة الفنان رضا ياسين في تقديم استعراضات فنية متنوعة تضمنت "الحجالة، النوبة، الصعيدي، البمبوطي"، التي لاقت استحسان الجمهور وأسهمت في إثراء الفعاليات الصيفية بالمدينة.