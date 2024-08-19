نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفالًا بيوم السياحة العالمي.. فاطمة سعيد تغني للعالم من قصر عابدين 26 سبتمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية تستعد مغنية الأوبرا العالمية السوبرانو فاطمة سعيد لإحياء حفل فني ضخم يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر 2024 في قصر عابدين، أبرز المعالم التاريخية في مصر، بقيادة المايسترو نادر عباسي، ومن المقرر أن تقدم من خلاله برنامج غنائي يتضمن نخبة من أجمل أعمالها التي قدمتها على مدار مشوارها الفني، حيث أنها تعد واحدة من أبرز فنانات العالم في مجال الغناء الأوبرالي، وتمتلك صوتا قويا ومميزا يجمع بين القوة والدقة الفنية.

وأعلنت الشركة المنظمة للحفل عن طرح التذاكر للشراء في مصر والعالم بدءا من يوم 1 سبتمبر 2024.

ويعد هذا أول حفل للسوبرانو فاطمة سعيد في مصر بعد حصولها على جائزة الثقافة الأوروبية لعام 2024، التي تسلمتها خلال حفل توزيع جوائز الدرجة الأولى على مسرح أوركسترا لوكسمبورج الذي أقيم في أوائل الشهر الماضي، لتكريم أبرز الوجوه الفنية والغنائية في الساحة العالمية.

الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة

وصرح الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة: " إن هذا الحفل يعد مناسبة مميزة تجمع بين الفن الرفيع والتراث الثقافي لمصر، إنها فرصة جيدة للجمهور المصري والزائرين الدوليين للاستمتاع بصوت قوي ومميز في مكان يحمل تاريخا غنيا ويعزز من تألق الموسيقى الأوبرالية في البلاد، ولا شك أن مصر تمتلك ثروة ثقافية وفنية هائلة يجب الاستفادة منها لتعزيز مكانتها في الخارج، واستطاع الفن خلال السنوات القليلة الماضية أن يكون جزءا من حملات الترويج السياحي لمصر، ويعكس التراث الثقافي والجمالي لمصر، مما يجذب السياح الذين يبحثون عن تجارب ثقافية غنية، الأمر الذي يساهم في خلق صور إيجابية عن مصر أمام العالم".

عمرو القاضي

بدوره، قال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنشيط السياحي: "سعداء بالتعاون مع السوبرانو فاطمة سعيد، صاحبة الصوت الأوبرالي المميز في مصر والعالم، والتي قدمت أدوارا رئيسية في العديد من الأعمال الأوبرالية العالمية، كما إن إسهاماتها في الدمج بين الفن الأوبرالي والثقافة المصرية قد ساهمت في خلق تجربة فنية فريدة من نوعها، تمزج بين الألحان الأوبرالية الراقية والنغمات المصرية الأصيلة، مما جعل عروضها محط أنظار الجماهير في أنحاء العالم، بما تمثله من موهبة فنية رائدة ".

السوبرانو العالمية المصرية فاطمة سعيد

جدير بالذكر أن السوبرانو العالمية المصرية فاطمة سعيد قدمت أول حفل جماهيري عالمي بالمتحف المصري الكبير في شهر يناير العام الماضي 2023، بصحبة المايسترو العالمي نادر عباسي، وحرصت خلال الحفل على تقديم مجموعة من الأغاني التي تنوعت بين الكلاسيكية والموسيقى الشرقية.