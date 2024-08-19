نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هبة الأباصيري تستضيف نجم الكوميديا إسلام إبراهيم بسهرة خاصة على ‏CBC الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية هبة الأباصيرى، اليوم الإثنين، نجم الكوميديا إسلام إبراهيم على قناة CBC، في سهرة خاصة، على هامش مهرجان العلمين الجديدة، تذاع في تمام الساعة 9.5 مساءً.

تفاصيل اللقاء

ويفتح إسلام إبراهيم قلبه بهذه السهرة للحديث عن حياته الشخصية وأبرز الأعمال الفنية التي سيشارك فيها الفترة القادمة.

تفاصيل الدورة الثانيه من مهرجان العلمين

وتجذب الدورة الثانية من مهرجان العلمين الأنظار بصورة مدهشة، خاصة بعدما شهدت خلال الأيام الماضية العديد من المفاجآت المناسبة لمختلف أذواق الأسرة المصرية إلى جانب كل محبي الترفيه من كافة البلدان.

ويؤكد ذلك مكانة مدينة العلمين كواحدة من أهم المدن السياحية على شريط ساحل البحر الأبيض المتوسط وفي المنطقة العربية.