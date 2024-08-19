القاهرة - محمد ابراهيم - "كل سنة وانتي جنبي وفي حضني"..دياب يهنئ زوجته بعيد ميلادها

حرص الفنان محمد دياب على تهنئة زوجته هاجر الإيباري بمناسبة عيد ميلادها اليوم الإثنين الموافق يوم 19 من شهر أغسطس الجاري لهذا العام الحالي، حيث وجه لها رسالة رومانسية عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.

منشور دياب عبر حسابه الرسمي على إنستجرام

قام الفنان دياب بنشر صورة تجمعه مع زوجته هاجر الإيباري، وعلق من خلال خاصية الكابشن بإنستجرام:

"كل سنة وإنتي أطيب وأجمل وأجدع وأحلى حاجة حصلت في حياتي كل سنة وانتي جنبي وفي حضني ومسنودين ببعض بحبك".

منشور الفنان دياب عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام

آخر أعمال الفنان دياب

ومن ناحية أخرى شارك الفنان دياب في بطولة مسلسل "مليحة" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024 وهو من المسلسلات ذات الـ 15 حلقة والذي تم عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم

وهو مسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال الدرامية التاريخية الذي يناقش القضية الفلسطينية منذ قديم الأزمنة ويحكي عن معاناة تهجير الفلسطينيين قصرًا من أراضيهم في إطار درامي مميز ملئ بالإثارة والتشويق.



أبطال وصناع مسلسل مليحة

شارك في بطولة مسلسل مليحة نخبة كبيرة ومميزة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان محمد دياب، علي الطيب، ميرڤت أمين، أمير المصري، أشرف ذكي، حنان سليمان سيرين خاس، مروة أنور، وآخرين من النجوم المتميزين، والمسلسل من تأليف رشا الجزار وإخراج عمرو عرفة.