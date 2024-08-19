مهرجان بورسعيد السينمائي يكشف عن لائحته التنفيذية

القاهرة - محمد ابراهيم -



أعلنت إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، عن اللائحة الخاصة بالمهرجان، الذي سوف تقام دورته في الفترة من 1 حتى 5 ديسمبر 2024، بالتزامن مع العيد القومي لمدينة بورسعيد.

نص اللائحة

وتنص اللائحة، وفقًا لما أُعلن عنه، على أن ینظم المھرجان " جمعیة بورسعید للفنون المسرحیة والثقافیة"، بموافقة وزارة الثقافة المصریة (اللجنة العلیا للمھرجانات)، وبالتنسیق مع الجھات المعنیة بمحافظة بورسعید وخارجھا، ویرأس المھرجان الناقد السینمائي أحمد عسر.

وأن يضم المهرجان 5 مسابقات رئيسية، وهم:

مسابقة الفیلم الروائي القصیر، ومسابقة الفیلم التسجیلي القصیر، ومسابقة أفلام التحریك، ومسابقة أفلام الطلبة، ومسابقة الفیلم الروائي الطویل المستقل، ويوفر المهرجان ملتقى خاص ضمن فعالياته لعروض أفلام أبناء مدينة بورسعيد،

ووفقًا للائحة فإن شروط تقديم الأفلام هي:

- الأفلام القصیرة/أفلام التحریك/أفلام الطلبة: لا تزید مدة الفیلم عن 30 دقیقة بما في ذلك التترات.

- أفلام الطلبة: أن یكون المنتج/المنتجین أو المخرج/المخرجین طالب بإحدى المؤسسات التعلیمیة حتى المرحلة الجامعیة، حتى تاریخ بدایة المھرجان في الأول من دیسمبر 2024.

- الفیلم المستقل: لا یقل مدة الفیلم عن 60 دقیقة بما في ذلك التترات، وألا یكون تابع لشركة إنتاج/توزیع/ستدیو متخصص.

- ألا یكون الفیلم قد تم إنتاجه قبل 2023.

- ألا یكون قد تم عرض الفیلم على التلیفزیون أو أیة شبكة من شبكات الإنترنت أو منصة أونلاین أو عرض تجاري حتى نھایة المھرجان في 5 دیسمبر 2024.



-أن یكون المنتج /المنتجین أو المخرج/المخرجین من إحدى الدول الآتیة: ( مصر – الأردن- الإمارات العربیة المتحدة - البحرین - الجزائر -المملكة العربیة السعودیة - السودان -الصومال -العراق- الكویت - المغرب - الیمن -تونس - جزر القمر - جنوب السودان –جیبوتي- سوریا- عمان - دولة فلسطین - قطر - لبنان - لیبیا - موریتانیا - إیران - تركیا - قبرص )

وتتكون لجان تحكيم الأفلام من 3 أعضاء، وهم أفراد غیر مقیدین بجنس أو جنسیة معینة، ويجب ألا یكونوا على علاقة بالأفلام تطبیقا لمبدأ "تضارب المصالح".

أنواع الجوائز

كما أوضحت لائحة المهرجان فئات وأنواع الجوائز التي سوف تُمنح للفائزين في المسابقات، وتم توظيف الفنار كرمز لبورسعيد في أسماء الجوائز، وهم:

- جائزتي الفنار الذھبي والفضي لأفضل فیلمین في مسابقة الفیلم الروائي الطویل المستقل.

- جائزة أفضل فیلم ویتسلمھا منتج/منتجین أو مخرج/مخرجین الفیلم.

-جائزة أفضل مخرج.

-جائزة أفضل سیناریو (للأفلام الروائیة فقط).

-جائزأفضل ممثل (للأفلام الروائیة فقط).

-جائزة أفضل ممثلة (للأفلام الروائیة فقط).

- ثلاث شھادات تقدیر لأفضل ثلاثة أفلام في ملتقى محمود یاسین لأفلام أبناء بورسعید ویتسلمھا مخرج/مخرجین الفیلم. –

-جائزة لجنة التحكیم (تنویھ) ویتسلمھا منتج/منتجین أو مخرج/مخرجین الفیلم.