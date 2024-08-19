لهذا السبب.. شيماء سيف تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة شيماء سيف محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما شاركت فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وظهرت وهي تتحرك بخفة وتتمايل بسعادة، بعدما استطاعت خسارة الكثير من وزنها، وذلك عقب قيامها بإجراء عملية جراحية للتخلص من الوزن الزائد، وغازلت نفسها وكتبت في تعليقها على الفيديو: "أحلى واحدة في الكون والمجرة".

سبب تصدر شيماء سيف التريند

وأطلت شيماء سيف بإطلالة جذابه بعدما خسارة وزنها، مرتدية فستان سندريلا باللون الأحمر بأكمام، مع وضع الفيونكة باللون الأبيض لتبرز أناقة الفستان، تركت خصلات شعرها المجعد أعلى الكتف، مع وضع الفيونكة البيضاء في الشعر، واعتمدت على اللون الأحمر في الشفاه، مع البلاشر على الوجنتين والهايلايتر الخفيف.

شيماء سيف تقدم عرضا مسرحيا في حفل افتتاح مهرجان نبتة

سبق، وقدمت شيماء سيف سكيتش تمثيلي مع مجموعة من الأطفال، وظهرت فيه بشخصية مدرسة داخل فصل مدرسي وسخرت من التعليم بالأغنيات الشعبية، وقارنتها بالوقت الحالي، التي يتعلق بها الأطفال، والتي لا تتناسب مع أعمارهم وقالت ان قديما كانت هناك أغنيات تتناسب مع الأطفال ذاكره مثال بالمطرب محمد ثروت والذي يحضر الفاعلية وتم تشغيل اغنية "يا طيور النورس".

آخر أعمال شيماء سيف

وكان آخر أعمال شيماء سيف هي مسرحية «ملك والشاطر» الذي تدور أحداثها حول شخصية الشاطر حسن التي يقدمها أحمد عز، الذي يعيش قصة حب ويريد الزواج من فتاة، وتطلب منه الملكة ست الكل مهرا عبارة عن مادة معينة تشفيها من اللعنة التي تعاني منها مقابل زواجه من شقيقتها، ويواجه العديد من الصعاب طوال رحلته، تضم أحمد عز، عدد من نجوم الفن، يأتي في مقدمتهم: يسرا، وسيد رجب، وشيماء سيف، ومصطفى غريب، وعدد آخر من الفنانين، والمسرحية من تأليف وإخراج محمد المحمدي.

وأيضا شاركت في مسلسل فراولة الذي شارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقي.

أحداث مسلسل فراولة

تدور أحداث مسلسل فراولة في إطار كوميدي لايت، حول فتاة تدعى فراولة «نيللي كريم»، وهي من أسرة فقيرة حيث يعمل والدها حارس عقار بالزمالك، وكنها تسعى إلى تغيير وضعها الاجتماعي، وتعمل فراولة شركة عالمية متخصصة في بيع إكسسوارات لجلب الطاقة الإيجابية، المال، السعادة.