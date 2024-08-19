نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن الرداد عن زوجته: "سمير غانم صغير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان حسن الرداد، عن تفاصيل معرفته وقصة حبه وزواجه من الفنانة إيمي سمير غانم، خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي، خلال برنامج حد النجوم، عبر شاشة قناة dmc.

وبدأ حسن الرداد عن الحديث ببداية تعرفهم: “إنه تعرف على زوجته الفنانة إيمي سمير غانم عن طريقة الصدفة، حيث كان يصور مسلسل «ابن الأرندلي» عام 2009، وفيه تجسد الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز شخصية والدته، وتوفيت والدتها أثناء التصوير، فذهب لتقديم واجب العزاء وتعرف على الفنانة إيمي وشقيقتها دنيا لأول مرة”.

وعبر حسن الرداد، عن سعادته مؤكدًا أن الصدفة لعبت دورًا كبيرًا فى قصة حبه مع الفنانة إيمي سمير غانم، حيث التقيا بالصدفة 3 مرات في مواقف مختلفة ولكن دون أن يكون هناك حديثًا بينهما، ولكنه شعر بأنه سيكون بينهما علاقة صداقة، ثم نشأت بعدها قصة الحب بينهما، والتي انتهت بإتمام علاقتهما بالزواج وعدم الابتعاد عن بعضهما.

وصرح الفنان حسن الرداد،عن خفة دم زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، من خلال مواقفها وطبيعتها فى الحياة، قائلًا: “هي سمير غانم على صغير”.