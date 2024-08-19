نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية ميرنا نور الدين في مسلسل 'فهد البطل' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة ميرنا نور الدين في مسلسل فهد البطل بطولة الفنان احمد العوضي، والذي ينافس به في موسم دراما رمضان 2025، وتدور أحداثه في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا.

تفاصيل شخصية ميرنا نور الدين بمسلسل فهد البطل

وتظهر ميرنا نور الدين في المسلسل بشخصية حبيبة العوضي، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع النجوم المشاركين في بطولته.

تفاصيل مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار صعيدي شعبي، وهم من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي.

موعد تصوير مسلسل فهد البطل

ومن المقرر بدء تصويره خلال شهر أكتوبر المقبل بعد الانتهاء من التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة حيث بدأ صناعه في ترشيح الفنانين للأدوار الرئيسية تمهيدًا للتعاقد معهم.

بطلات مسلسل فهد البطل

ومن أبرز النجمات المرشحات للعمل ياسمين رئيس وميرنا نور الدين وسارة سلامة، ومن المقرر أن تنتهي الشركة المنتجة خلال الفترة المقبلة كافة التعاقدات مع أبطال العمل، إستعدادًا لبداية التصوير.

آخر أعمال ميرنا نور الدين

وكان آخر أعمال ميرنا نور الدين هو مسلسل الحشاشين، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال التاريخية، وتناول سيرة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين الإرهابية، والتي شكلت خطرًا على العالم في القرن الحادي عشر وعاشت في إيران، واشتهرت بتنفيذ العمليات الإرهابية وقتل كل من يعارض دعوتها الشيعية.

وايضا فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب، تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.

وايضا شاركت في مسلسل "الكتيبة 101"، بشخصية دور الطبيبة آمنة، وهي شخصية غير تقليدية، تتواجد ضمن جنود الجيش المصري على خط النار، وفي أماكن الصراع، العمل من بطولة الفنان أسر ياسين، الفنان عمرو يوسف، خالد الصاوي، والعمل من وإخراج محمد سلامة.

كما شاركت في "نصي التاني"، الذي يقوم ببطولته النجم علي ربيع، بسنت شوقى، رنا رئيس، ياسمين رئيس، وفاء عامر، أسماء أبواليزيد، جيلان علاء إيمان السيد سلوى عثمان، محمد محمود، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح، والمسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدي.