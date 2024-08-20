نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإستعانة بالإعلاميين والجمهور لتصوير مشهد الحفلة بفيلم «المدرسة» (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أستعان فريق عمل فيلم “المدرسة” بالإعلاميين لتصوير بعض المشاهد ومشهد الحفلة والذي شهد حضور عدد من المصورين والصحفيين والجمهور أثناء غناء الفنان ايساف، وكان ذلك ضمن مشاهد الفيلم.

و تم الاستعانة بالعشرات من المجاميع لتصوير مشهد حفل يقام في المدرسة ويؤديه المطرب إيساف الذي يشارك في العمل، وتم إعادة المشهد ما يقرب من ثلاث مرات بناء على تعليمات مخرج العمل.

وحضر كواليس المشهد كلا من الفنانه حوريه فرغلي والفنان طارق النهري والفنان ايساف والفنان ميدو فايد وبعض من المصورين وباقي فريق العمل في احدى مدارس القاهره.

جدير بالذكر بأن فيلم "المدرسة" وهو بطولة جماعية على رأسهم: النجمان حورية فرغلى وإيساف وآخرين وسيتم الإعلان عن باقي النجوم تباعًا، وهو قصه كل من محمد جمال الحدينى ومحمد حمزة وسيناريو وحوار محمد شعبان ومدير تصوير محمد فتحى وموسيقى تصويرية أنسى الهجرسى وإخراج محمد جمال الحدينى.

وتدور أحداث فيلم "المدرسة" فى إطار من الإثارة والتشويق والرعب النفسى على مخاوف الشخصيات وعدم الإستقرار العاطفي وغيرها.