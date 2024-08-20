نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بيستغلوا اسمي وأعمالي الفنية!".. شيرين تحذر جمهورها: لا أمتلك السيطرة علي حساباتي القديمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب تحذيرًا لجمهورها من متابعة أخبارها عبر حساباتها القديمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال منشور على صفحتها الشخصية في موقع "إكس".

وأصدرت شيرين عبر صفحتها في بيانا جاء فيه: “تحذر النجمة شيرين عبد الوهاب، جمهورها، من التعامل مع أي محتوى ينشر على حساباتها الرسمية القديمة على مواقع التواصل الاجتماعي أو قناتها القديمة على يوتيوب”

وأضاف البيان: "وتوضح شيرين، أن الحسابات والقناة القديمة لم تعد تحت سيطرتها، وأن هناك نزاع قضائي قائم حولها".

وتابع البيان: "وتؤكد أن أي أغاني أو محتوى ينشر على هذه الحسابات، مثل أغنية "بتمنى انساك" "اللي يقابل حبيبي" "هنحتفل" والأغاني الجديدة القادمة التي من المقرر نشرها مستقبلا، ليس لها علاقة بها، وتدعو شيرين جمهورها إلى عدم تصديق أي محتوى ينشر على هذه الحسابات، مؤكدة أنها لا تمتلك السيطرة عليها وأن هناك من يستغل اسمها ونشاطها الفني، وهى تمتلك حاليًا منصات جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعى".