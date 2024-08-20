نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحد دلوقتي رافض أشوفه.. أحمد صيام يكشف سبب امتناعه عن العمل مع عبله كامل في "خالتي فرنسا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أحمد صيام عن كيفية دخوله إلى عالم الفن، موضحًا أنه بدأ مسيرته بالصدفة بعد أن اكتشف المخرج جلال الشرقاوي موهبته خلال السنة الأخيرة من دراسته الجامعية، وطلب منه التقديم في المعهد العالي للفنون، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة "صدى البلد 2".

وأضاف: "كنت رايح مع أحد الزملاء فقاله أحمد مقدمش الورق، قالي هات الورق ومكانش معايا ورق خالص أقدم بيه، وعملتله إقرار إني قدمتله الورق ودخلت امتحن والحمد لله نجحت، ووقتها شافني نور الشريف وعملت معاه مسرحية وبعدها كملت في المعهد لحد ما وصلت للي أنا فيه".

وأوضح أحمد صيام، إلى أن عمه سعد صيام أهم منتج تلفزيوني في الوطن العربي، ولم يطلب منه العمل في أي مسلسل أو فيلم، ولم يكتشف عمه كفنان سوى عندما عمل في شركة الإنتاج الخاص به.

وتحدث أحمد صيام، عن كواليس مشاركته في فيلم "خالتي فرنسا" مع الفنانة عبلة كامل، قائلا إنه سعيد للغاية عندما علم بالعمل معها كونها فنانة موهوبة، ولكن شعر بالحزن عندما عرف أنه دوره عبارة عن مشهد وكان يريد مغادرة اللوكيشن.

وتابع: "كنت رافض أعمل المشاهد ولحد دلوقتي رافض أشوفه مش علشان حجم الدور لكن لقيت الدور مش مؤثر".