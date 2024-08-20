نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد صيام: ريهام حجاج بتشتغل على نفسها وبتعافر وياسمين صبري مشروع نجمة كبيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد صيام، عن رأيه في المنافسة بين الفنانة ريهام حجاج وياسمين صبري، قائلًا: "شيء يحترم، ولا يوجد صراع بينهما حسبما قال البعض أو تكره كل فنانة الأخرى، حسبما أشيع داخل الوسط الفني وعملت مع كل منهما، ولكن كل منهما تحب أن تكون ناجحه في عملها عن غيرها وهو أمر مشروع".

تصريحات أحمد صيام

وأكد أحمد صيام، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية نهال طايل على أنه عمل مع ريهام حجاج منذ بداية عملها بالوسط الفني حتى وقتنا الحالي ولم تتغير وتجتهد على نفسها، مُضيفًا: "ريهام حجاج بتشتغل على نفسها وبتكافح وتعافر وبتبقى عاوزه تعيد المشهد ده وتطلب من المخرج أنه يقولها ويوجها في كل حاجه، وياسمين صبري شاطرة وكواليسها هايلة فوق الوصف وهي مشروع نجمة كبيرة".

مواعيد عرض برنامج تفاصيل

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.