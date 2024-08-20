بالفيديو.. الآن مصطفى يتنبأ بارتباط انغام ورجوع فضل شاكر للمسرح

القاهرة - محمد ابراهيم - تنبأ قارى الفنجان الشهير آلان مصطفى عن ارتباط المطربة أنغام ورجوع فضل شاكر للغناء على المسرح مرة أخري وأزمة اللاعب محمود كهربا مع النادي الأهلي، وذلك خلال حلوله ضيف مع الإعلامية مفيدة شيحة وسهير جودة في برنامج الستات المذاع على قناة النهار.

تصريحات آلان مصطفى

وقال آلان مصطفى أن المطربة أنغام سترتبط الفترة المقبلة وستعلن خبر ارتباط وسيكون مفاجأة للجمهور، كما تنبأ أيضا بوقوف المطرب فضل شاكر على المسرح، وسيتم المصالحه بينه وبين لبنان ولكن سيعيش خارج لبنان.



كما تحدث أيضا عن اللاعب محمود كهربا قائلًا: سيكون في أزمات ومشاجرات كثيرة له خلال الفترة المقبلة مع نادي الأهلى وستكون معلنه للجمهور وسينتقل إلى نادي آخر.

معلومات عن آلان مصطفى

يذكر أن قارئ الفنجان آلان مصطفى توقع منذ فترة مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج خلاصة الكلام عبر قناة النهار بانفصال نيللي كريم واغتيال إسماعيل هنية في طهران وأزمات شيرين عبد الوهاب

