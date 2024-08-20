نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأزرق.. هيدي كرم تتألق بأحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة هيدي كرم جمهورها بصور لها من أحدث ظهور أثناء استمتاعها بإجازتها الصيفية على البحر، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وظهرت “هيدي” وهي تقف أمام البحر مرتدية فستان كب باللون الأزرق وتركت شعرها منسدلًا، وارتدت نظارة شمس،ووضعت ماكياج بسيط، مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معها.

هيدي كرم ومشاركتها في عمل درامي جديد

ومن ناحية أخري، تواصل الفنانة هيدي كرم تصوير أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "وتر حساس"، ويضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم صبا مبارك، إنجي المقدم، ومحمد علاء جامايكا، وعدد آخر من النجوم، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر أن يتم طرح المسلسل في شهر 11 المقبل، وسوف يتكون من 45 حلقة.

أحدث أعمال هيدي كرم

ويعرض حاليا لـ هيدي كرم مسلسل "الوصفة السحرية" وتجسد شخصية أميرة تعمل في أحد البنوك، وتنفصل عن زوجها، وبعد الانفصال تريد تعويض فشل تجربتها الأولى بالزواج من شخص آخر مختلف تمامًا عنها في المستوى الاجتماعي والثقافي، ولكن مع مرور الأيام تعلقت به ووقعت في حبه، لتكتشف في نهاية الأمر أنه شخص لا يستحق كل الحب الذي أعطته له،يدور في دراما اجتماعية مثيرة حول المشاكل الزوجية.

وايضا شاركت بفيلم "جوازة توكسيك" جسدت شخصية زوجة تامر هجرس ووالدة ملك قورة، العمل من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ومن بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، نورين أبو سعدة، فاروق قنديل، وغيرهم، والعمل من تأليف لؤي السيد، محمود كريم.

آخر أعمال هيدي كرم

وكان آخر أعمال هيدي كرم هو مسلسل "وبينا ميعاد 2" الذي تم عرضه قبل شهر رمضان الماضي، والعمل بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد مهران، هاجر الشرنوبي، محمد سليمان، نادية رشاد، أميرة أديب، آية سليم، أسامة الهادي، يوسف الكدواني، الطفل محمد العزازي، الطفلة كنزي رماح، تسنيم هاني، يوسف إبراهيم، وتأليف وإخراج هاني كمال.