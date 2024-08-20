نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماجدة خيرالله توجه رسالة لـ أسماء جلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله عبر حسابها الرسمي بـ«فيس بوك»، نصيحة للفنانة الشابة أسماء جلال، كتبت: «أسماء جلال جميلو وموهوبة، ولكن عليها أن تدرس فن التسويق، لتعرف أن السلعة المتوفرة بكثافه طول الوقت، تقل قيمتها».

أحدث أعمال اسماء جلال

ومن ناحيةاخري، تشارك الفنانة اسماء جلال في «هيبتا: المناظرة الأخيرة» دراما رومانسية من تأليف الكاتب محمد صادق، وتدور أحداث فيلم هيبتا: المحاضرة الأخيرة، في إطار دراما رومانسية من تأليف الكاتب محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نهى أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري.

فيلم هيبتا الجزء الأول عُرض عام 2016، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وتناول قصة الدكتور شكري مختار ماجد الكدواني، اختصاصي علم النفس الذي قرر أن يقدم محاضرة أخيرة، ويقوم من خلال محاضرته الأخيرة باﻹجابة على واحد من أهم الأسئلة المركزية، وهو كيفية حدوث الحب، بطولة ماجد الكدواني، عمرو يوسف، أحمد داود، شيرين رضا، جميلة عوض، والعمل من تأليف محمد صادق، وإخراج هادي الباجوري.

إعلان اسماء جلال

سبق، ظهرت أسماء جلال مؤخرا في إعلان إحدى شركات الاتصالات بجانب كلا من الفنان كزبرة والفنان أمير عيد والفنان تميم يونس، وبدأ اسماء جلال في تصدر التريند بحركاتها المثيرة والغريبة، حيث لم يتعود الجمهور على ظهور اسماء جلال بهذا الشكل.

آخر أعمال اسماء جلال

وكان آخر أعمال أسماء جلال هو فيلم ولاد رزق 3 والذي يتم عرضه في السينمات المصرية والعربية في وقتنا هذا وحقق إيرادات ساحقة حيث تخطى 100 مليون جنيها في اقل من أسبوع، كما شهد العرض الخاص له في السعودية حضور عدد كبير من نجوم مصر، وخاض بطولة الفيلم إلى جانبها كلا من الفنان أحمد عز والفنان عمرو يوسف والفنان كريم قاسم وآخرين.

وأيضا مسلسل أشغال شقة رفقة الفنان هشام ماجد وتصدرت التريند بعد مشهد تعلمها الرقص وبدأ الجمهور يتناول صورها مشيدين برشاقتها الملحوظة، ومن هنا أصبحت اسماء جلال علامة مسجلة لصناعة التريند وبدأ ظهورها يزداد على الساحة بشكل أكبر، حتى أصبح المخرجين يتهاتفون عليها لأخذها في أعمالهم الفنية.