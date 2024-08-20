حسن الرداد يكشف سبب اتجاهه للغناء في أفلامه

القاهرة - محمد ابراهيم - حلَّ حسن الرداد ضيفًا على برنامج حد النجوم، الُمذاع على قناة dmc، من تقديم الإعلامية ريهام السهلي، وكشف خلال اللقاء عن سبب اتجاهه للغناء في أفلامه.

سبب اتجاه حسن الرداد للغناء

وقال الرداد: أحب التنوع والأعمال المختلفة، وهذا ما ظهر في فيلم زنقة ستات، خاصة مشهد بدلة الرقص، أما فكرة الغناء فتشجعت لها بسبب أعمال النجوم الكبار مثل عادل إمام وأحمد زكي، عندما شاهدتهم وهم يغنون في أفلامهم، حيث أعجبت بتنوعهم في أعمالهم الكوميدية.

أحدث أعمال حسن الرداد

ومن ناحية اخري، يعرض حاليا لـ حسن الرداد مسرحية التلفزيون، والتي تجمعه بـ زوجته إيمي سمير غانم، وتدور أحداثها في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي، حول زوجين يظهر لهما بابا نويل في شهر أغسطس، ليحقق أحلامهما التي طلبوها منه وهم أطفال، هم وعدد من آخر من الناس، ويجدون معه تلفزيون سحري، ليضغطون على أحد أزراره، التي تنقلهم بداخله، ولكي يعودون إلى عالمهم لا بد أن يحققوا لبابا نويل أمنياته، التي تختلف بين عروض مسرحية ومباريات كرة قدم وأغاني وغيرها.

تفاصيل مسرحية التلفزيون

ويشارك بجانب حسن وإيمي في بطولة المسرحية عدد من النجوم، منهم أوس أوس، سليمان عيد، بدرية طلبة، ومحمود حافظ، ومن تأليف أحمد سعد والي وإبراهيم صابر ومحمد خطاب والإخراج لـ محمد الصغير، وطرحت إيمي سمير غانم منذ أيام أغنية بعنوان كروانة عبر قناة زوجها حسن الرداد على يوتيوب، وجاءت الأغنية ضمن أحداث مسرحية التلفزيون، والتي تحتوي على عدد من الاستعراضات الموسيقية.

اخر اعمال حسن الرداد

وكان اخر اعمال حسن الرداد هو مسلسل «محارب»، ودارت أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، حول الشاب محارب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب بطولة كل من: أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، سلوى عثمان، منة فضالي، تامر عبد المنعم، غفران، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، محمود عمرو محمود ياسين،