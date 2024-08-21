نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تعرضها لموقف محرج بالساحل الشمالي.. مفيدة شيحه مطلوبة على جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الإعلامية مفيدة شيحة ترند محرك البحث جوجل، وذلك بعد تعرضها لموقف محرك بالساحل الشمالي مع احدي السيدات.

كشفت الإعلامية مفيدة شيحة، عن حادثة محرجة تعرضت لها خلال إجازتها الصيفية في الساحل الشمالي.

وقالت "مفيدة شيحة" خلال تقديم برنامجها "الستات" المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الاثنين، "كنت أسير في الساحل، حيث تقدمت امرأة أنيقة نحوي وقالت لي: من فضلك، لا أريد أن أزعجك ولكن يجب أن أقول لك شيئًا".

وأضافت "بدأت المرأة تتحدث بطريقة غير مريحة، معترضة على مظهري، قائلة إنني أبالغ في نفخ شفتيّ. حاولت إبداء رأيها بأسلوب لطيف، لكنها كانت تنقصها اللباقة".

ورغم الانتقاد، ردت شيحة بثقة قائلة: "سألتها من الذي يبالغ بالنفخ، أنا أم أنتِ؟ فأجابت بأنني أنا. فقلت لها: أنا سعيدة بمظهري، وهذا قراري الشخصي، ولا أطلب من أحد أن يقبل أو يرفض هذا الأمر".