نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة... حسن الرداد يحير جمهوره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أثار الفنان حسن الرداد الجدل والانتباه فور مشاركته ببوستر عمل جديد يحمل اسم "اصيف" ولم يكشف عن تفاصيله من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفقت بالبوستر تعليقًا قال فيه:" Soon".



تعليقات الجمهور على منشور حسن الرداد

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وخمن عدد كبير من محبين حسن أنه يحضر لأغنية جديدة، والبعض الآخر قال يا اما مسرح أو فيلم، الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال حسن الرداد

والجدير بالذكر آخر أعمال حسن الرداد مسلسل محارب، والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



أحداث مسلسل محارب

ودارت أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، حول الشاب محارب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.



أبطال مسلسل محارب



مسلسل محارب بطولة كل من: أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، سلوى عثمان، منة فضالي، تامر عبد المنعم، غفران، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.