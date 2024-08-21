نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا قال حسن عيد عن فيلم ساندوتش عيال؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد الفنان حسن عيد بصناع فيلم ساندوتش عيال، حيث حرص "حسن" على مشاركة جمهوره بصورة من بوستر الفيلم من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالبوستر تعليقًا قال فيه:" الف الف مبرووك لكل صناع الفيلم فيلم عائلي محترم، يتناول قضية مهمة بكوميديا راقية محتاجين افلام زى دى كتير".



وأضاف:"مبروووووك اخويا النجم سامح حسين والمنتج احمد السبكى والمخرج هانى حمدى والمنتج الفنى رضا السبكى وكل من شارك فى خروج هذا العمل المحترم".

تعليقات الجمهور على منشور حسن عيد

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، متمنين النجاح والتوفيق لكل أبطال العمل.

آخر أعمال الفنان حسن عيد



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان حسن عيد فيلم سنة أولى خطف، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، والعمل يناقش العديد من القضايا الأسرية المهمة منها انشغال الآباء عن أبنائهم، وذلك من خلال عصابة تتمتع بقدر كبير من الغباء، حيث فشلت في العديد من عمليات النصب، الا ان افرادها يلجأون عن طريق الصدفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية، مما يخلق المزيد من المواقف الكوميدية.

أبطال الفيلم سنة أولى خطف

يشار إلى أن الفيلم سيناريو وحوار باسل مجدي، إخراج أسامة عمر، إنتاج فريمز للإنتاج والتوزيع، بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، مي كساب، أحمد صيام، ياسر الطوبجي، على غالب، إسماعيل فرغلي، نورين كريم، حسن عيد، صباح جميل، نوليا مصطفى، نائلة عارف، ايمان يوسف، عصام شاهين