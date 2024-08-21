نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق النهري في حواره مع «دوت الخليج الفني»: أعشق الأدوار الراقية وشخصيتي في جعفر العمدة كانت تحديًا كبيرًا ونقلة قوية لي بعد فترة غيابي (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان القدير طارق النهري، عن تفاصيل دوره الجديد في فيلمه المرتقب "المدرسة "، والذي وصفه بأنه عمل يحمل الكثير من التحول والرعب والمواقف.

كما تحدثت في حوار خاص مع "دوت الخليج الفني"، عن كواليس التصوير مع فريق العمل، وكشف رأيه في مدى تأثير هذا العمل على الجمهور،، وإلى نص الحوار

كيف تم ترشيحك لدورك في فيلم" المدرسه"، وهل كان يشبه شخصية طارق النهري؟

أولًا الدور كان جديد عليا حبيته جدًا وحبيت القصه، والاداث كانت جذابة بعد مناقشتي مع المنتج والمخرج ولإنه ا جديده على السينما المصريه عجبتني جدًا، وعجبني فكرة أستدعاء الأموات وطلوع الروح، فكان فيها شيء جديد ومميز.

ما هي تفاصيل دور الفنان طارق النهري في فيلم المدرسه؟

شخصيتي عباره عن رجل عنيف جدًا مع الاشخاص، و عجبتني الشخصية أيضًا لأنها غير شخصيتي في الحقيقه ووجدت صعوبه خلال مذاكره الدور حتي أتقانه.

هل تفضل الشخصيات التي تُشبهك أم لا؟

لا طبعا الشخصيه المختلفه بتحفزني ان ابذل جهد واجود في طريقه التمثيل ولكن هذا لا يمنع ان اجسد شخصيه شبهي ولكنها لا تتطلب اي جهد.

ما أقرب عمل لقلبك خلال مسيرتك الفنيه؟ ولماذا؟

مسلسل " نعمه الافوكاتو" شخصيته قريبه جدًا من قلبي لإنه ا راقيه وأيضًا متفائل بمسلسل قشقش مع مي عمر هذا العام، فانا أجسد دور المعلم ودور مختلف، وبرغم من تجسيدي شخصيه معلم من قبل في مسلسل « المعلم» رمضان الماضي ولكن كنت منشغل بالستات وليس المعلم البلطجي، و أضاف أنا أتفقت مع المخرج محمد سامي على أداء مختلف في مسلسل قشقش

هل وجدت صعوبه في تأدية دورك في مسلسل جعفر العمده؟

طبعا هو كان أول عمل بعد المحنه التي مررت بها فكان من الضروري أن اقوم بعمل يثبت في أذهان الجمهور وأثبت نفسي فيه والحمد لله الدور نجح وكسر الدنيا وكان فضل من عند ربنا.

هل كنت متوقع ردود أفعال الجمهور على مسلسل جعفر العمده؟

لا خالص أنا بعد المونتاج أكتشفت قيمة التعليمات التي وجهها لى محمد سامي وتوقعت ان العمل سيعجب الجمهور

مَن من المخرجين الذي تفضل العمل معهم؟

أولًا المخرج محمد سامي ثم المخرج أحمد نادر جلال ثم أحمد خالد موسى وفي مخرجين أيضًا آخرين ناجحين خلال الفتره الحاليه منهم ابن الأستاذ شاكر الخضير والذي أخرج مسلسل منى زكي.

ما هي أحدث اعمال الفنان طارق النهري

أحضر لمسلسل “قشقش” مع الفنانه مي عمر وبحضر أيضًا لعمل مع الفنان عمرو سعد.