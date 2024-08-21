نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم محمود عبد العزيز يبدأ تصوير مسلسلة الجديد "مملكة الحرير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ النجم كريم محمود عبد العزيز تصوير مسلسله الجديد "مملكة الحرير"، الذي بتكون من 10حلقات، بتعاون مع المخرج بيتر ميمي.

وينتمي المسلسل إلى نوعية الفانتازيا، ويشارك في بطولته كل من محمود غريب وأحمد غزي، ومن المتوقع عرضه قريبًا على منصة Watch it.

مسرحية البنك سرقوه

يستعد كريم محمود عبدالعزيز لتقديم عروض مسرحية البنك سرقوه مع أشرف عبدالباقي يوم الخميس المقبل، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، والمسرحية سيتم عرضها لمدة 3 ليالي في أيام 22 أغسطس و23 أغسطس و24 أغسطس الجاري، وتأتي بالتعاون مع موسم الرياض، والذي شهد عرضها الأول في 2022، ثم عُرضت بعدها في موسم جدة 2023.

وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي، حول هروب أحد المجرمين الخطرين من السجن ليخططوا بعدها لسرقة أحد الأحجار الكريمة من البنك، ويقدم أشرف عبدالباقي شخصية مدير البنك، فيما يلعب سليمان عيد دور موظف في البنك نفسه، ويتعرض البنك للسرقة من قبل شلة حرامية يقودها كريم محمود عبدالعزيز وتضم أوس أوس وميرنا جميل وإبرام سمير.

مسلسل البيت بيتي

وكان اخر اعمال كريم محمود عبدالعزيز هو مسلسل البيت بيتي 2، والعمل مكون من 10 حلقات، من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، سليمان عيد، سامي مغاوري، أحمد بدير، محمد عبدالعظيم، مي القاضي، وكريم مغاوري، والمسلسل من تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إنتاج أمير شوقي، وإخراج خالد مرعي.