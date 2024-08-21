مدحت العدل يكشف عن تفاصيل مسرحية روميو وجولييت



القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف السيناريست مدحت العدل، خلال تصريحات تلفزيونية عن تفاصيل أحدث أعماله المسرحية وهي روميو وجولييت، والتي تنتمي لنوعية العروض المسرحية الغنائية والاستعراضية.



وقال مدحت العدل:" أعمل حاليًا على تحضيرات مسرحية روميو وجولييت، والتي ستكون من بطولة آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل".



وأضاف:" مهرجان العلمين حالة حراك فني ومجتمعي وترفيهي وسياحي بنقدم فيه مصر الحقيقية، وإحنا سبقنا العالم كله في الفن، ووجودنا وقوتنا الناعمة انتقلت عن طريق الفن، وزي ما بنفخر بـ جيشنا وعلمائنا بنفخر بفننا".

كواليس إعادة تصويره فيلم همام في أمستردام، بطولة الفنانة محمد هنيدي



وتابع: "لما عملت فيلم همام في أمستردام سنة 1999، اتفرجت على نسخة العمل وحسيت إن الإيقاع مش عاجبني بعد ما صورنا وخلصنا الفيلم، فجيت على العلمين، وكتبت الفيلم من أول وجديد وعملنا مونتاج على التتابع وصورنا مشاهد تاني، والفيلم الحمد لله حقق نجاح باهر، والعلمين كان ليها فضل في ده لأن المكان إداني طاقة إيجابية".