

القاهرة - محمد ابراهيم -

تمكن صناع مسلسل ساحل ومسحول في خطف قلوب الجماهير بأولى عرض حلقات لهم، ويتم عرض المسلسل عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

تفاصيل مسلسل عمرو وهبة الجديد ساحل ومسحول

تدور أحداث المسلسل حول محاولات عمرو وهبة المستمرة للوصول إلى الساحل الشمالي، لحضور عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن الظروف تقف أمام محاولاته.

أبطال مسلسل ساحل ومسحول



المسلسل من بطولة مجموعة من نجوم الكوميديا، على رأسهم الفنان عمرو وهبة، وعمرو عبد الجليل، وآية سماحة، وهشام جمال، وعبد الرحمن محمد، ومحمد مولي.

آخر أعمال عمرو وهبة



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو وهبة، هو فيلم مقسوم، بطولة الفنانة ليلى علوي، الذي حقق نجاحا كبيرا خلال فترة عرضه في السينمات.

أبطال فيلم مقسوم

فيلم مقسوم، شارك في بطولته مجموعة من النجوم منهم: ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور وكريم الشناوي. وظهر خلال الإعلان الرسمي للفيلم العديد من ضيوف الشرف مثل السيناريست تامر حبيب والنجم محمد ممدوح والنجمة ثراء جبيل والمخرج هاني خليفة.