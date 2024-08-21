نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروان بابلو: أنا مراية للمجتمع اللي طلعت منه.. وده سر اسم شهرتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث مطرب الراب مروان بابلو عن نفسه كمرآة تعكس المجتمع الذي نشأ فيه والمحيط حوله، مشيرًا إلى تحصيله التعليمي الجيد وهدوئه، رغم وجود الكثير من الازدحام في أفكاره، وجاء ذلك خلال إستضافته في برنامج "ABtalks" الذي يقدمه الإعلامي الإماراتي أنس بوخش عبر قناته الشهيرة على "يوتيوب".

وكشف مروان بابلو سر اسمه، وقال إنه كان يحب الرسم في صغره وموهوب جدا، وأطلق عليه اسم “بيكاسو”، أسوة بالفنان الشهير “بابلو بيكاسو”.

أخر اعمال مروان بابلو

ويذكر ان طرح مغني الراب مروان بابلو عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب” فيديو كليب أغنية "المبدأ"، من آخر ألبوماته "قطعة فنية"، تصدر الكليب التريند الثاني على اليوتيوب ٠

كليب “المبدأ” من إخراج أحمد كامل، ويأتي ذلك بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على طرح ألبوم "قطعة فنية"، الذي ضم 12 أغنية جاءت عناوينها كما يلي: "أمان، ضحية، الحلال، ما تفطش، ليلي يا، ضاد، ميلوديز، ألاعيب، إيش ليبي إيس، المبدأ، مسرحية، هانت".

وتقول كلمات الأغنية:

“زميلي بيسأل عن المبدأ وقت المادة بيروح فين؟ ما شفناكوش ليه وقت الزنقة؟ وقت الجد كنتو فين؟ طلعوا قش، طلعوا خيش طلعوا عملة Double face طلعوا زي الأغلبية، كلوا وما صانوش العيش ما صانوش العيش والملح ما صانوش مكلكعين وما صافوش دوروا على غيرنا ما لقوش غلّوا بس ما غلوش إصحوا معانا ما تناموش شكل وهيئة على فشوش كانوا بيدعوا ما نقوموش بس النور مش هيشوفوه خيانة، غدر ونفاق بشر مكانهم تحت نعل الحذاء دنيا ما تبصش بس وريني اللي معاك وأنا مع الكاش في Rendez-vou”