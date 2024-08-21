نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حالته صعبة" لـ رامي جمال تستمر في حصد المشاهدات وتحافظ على التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان رامي جمال منذ أيام قليلة احدث أغنياته وهي أغنية "حالته صعبة" وهي أغنية تنتمى إلى النوع الدرامي الذي يحبه الجمهور، وسرعان ما لقت الأغنية نجاحًا كبيرًا واشادات واسعة من قبل الجمهور في الوهلة الأولي التي طرحت فيها.

وتحتل أغنية "حالته صعبة" حاليًا التريند الخامس عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقد وصلت نسبة مشاهداتها نحو 471 ألف مشاهدة.

وأغنية "حالته صعبة" هي من كلمات محمد جمال وألحان فارس فهمي وتوزيع وميكس وماستر أحمد أمين.

كلمات أغنية "حالته صعبة" لـ رامي جمال

مش هعاتبه على اللي قاله

كلمتين بايخين وماله

زي بعضه

عادي قالهم

تحت تأثير انفعال

هو قال كده لما سيبته

على الكلام ده أنا لو حاسبته

مش هنخلص

بس لازم يعرف إني في بعده عال

خانه فعلا كبرياؤه

كان مفكرني بفراقه

هبكي واضعف بس شافني

مش مبينله اهتمام

شافني عشت ازاي بدونه

حالته صعبة

يكون في عونه

كان مصدق إني هزعل

لما يوصلني الكلام

عادي يخرج عن شعوره

ده الطبيعي عشان غروره

كلمتين واقفين في زوره

واستريح لما قالهم

قال في حقي كلام يدينه

سهل ارد عليه واهينه

بس سيبته يشوف بعينه

مش بيفرق يوم كلام

آخر أعمال الفنان رامي جمال

وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرح مؤخرًا الفنان رامي جمال أغنية "مش عايشين" وقد لقت نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وتحتل الآن الأغنية التريند الثامن عشر وقد وصلت نسبة مشاهداتها نحو ألف مشاهدة.

وأغنية مش عايشين هي من كلمات عمرو المصري وألحان إسلام رفعت وتوزيع وميكس وماستر محمد مجدي.

كلمات أغنية "مش عايشين" لـ رامي جمال

متفارقين

وبعيد عن بعض إحنا الاتنين

وتعبنا البعد بقاله سنين

بنكابر ليه؟

وبنعمل فيها إننا ناسيين

متفارقين

وبعيد عن بعض إحنا الاتنين

وتعبنا البعد بقاله سنين

بنكابر ليه؟

وبنعمل فيها إننا ناسيين

والحقيقة

إن كل ذكرى حلوة عيشنا فيها

لسه بندور عليها

في الأماكن والأغاني

نفسنا نرجعها تاني ومش عارفين

والحقيقة

إن كل واحد فينا عاش حياته

بين دموعه وبين آهاته

والمواقف قاسية جدا

إحنا عايشين بس فعلا مش عايشين

متضايقين

هو الفراق كان ريح مين

والعند أهو شوف وصلنا لفين

واللي يشوفنا

يفكرنا إن إحنا اتنين قاسيين