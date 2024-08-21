مروان بابلو: "كنت في عز نجاحي وإعتزلت لأن كان لازم أختار نفسي أو أبيعها"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف مطرب الراب مروان بابلو كواليس قرار اعتزاله الغناء، الذي فاجأ به جمهوره في ذروة انتشاره، قائلا: "وقت اعتزالي مكانش عندي رمادي كله إسود وأبيض، ولإني خسرت كتير في حياتي وعارف إحساس الخسارة مكانش عندي مشكلة أخسر تاني وتالت ورابع، والحياة قائمة على كده".

وأضاف مروان بابلو: "كنت في عز نجاحي، واتحطيت في اختبار كبير، يا إما أختار نفسي أو أبيع نفسي، واخترت نفسي وكان اختيار سليم، وكان أهلي لهم جزء كبير فيه"، وذلك خلال إستضافته في برنامج "ABtalks" الذي يقدمه الإعلامي الإماراتي أنس بوخش على قناته في موقع "يوتيوب"

وأكمل بابلو: "أنا اعتزلت قبل ما يعلنوا عن كورونا بأسبوعين، كنت تعبان أوي وبطلت علشان صحتي النفسي".

أخر أعمال مروان بابلو

ويذكر ان طرح مغني الراب مروان بابلو عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب” فيديو كليب أغنية "المبدأ"، من آخر ألبوماته "قطعة فنية"، تصدر الكليب التريند الثاني على اليوتيوب ٠

كليب “المبدأ” من إخراج أحمد كامل، ويأتي ذلك بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على طرح ألبوم "قطعة فنية"، الذي ضم 12 أغنية جاءت عناوينها كما يلي: "أمان، ضحية، الحلال، ما تفطش، ليلي يا، ضاد، ميلوديز، ألاعيب، إيش ليبي إيس، المبدأ، مسرحية، هانت".

كلمات أغنية المبدأ

وتقول كلمات الأغنية: “زميلي بيسأل عن المبدأ وقت المادة بيروح فين؟ ما شفناكوش ليه وقت الزنقة؟ وقت الجد كنتو فين؟ طلعوا قش، طلعوا خيش طلعوا عملة Double face طلعوا زي الأغلبية، كلوا وما صانوش العيش ما صانوش العيش والملح ما صانوش مكلكعين وما صافوش دوروا على غيرنا ما لقوش غلّوا بس ما غلوش إصحوا معانا ما تناموش شكل وهيئة على فشوش كانوا بيدعوا ما نقوموش بس النور مش هيشوفوه خيانة، غدر ونفاق بشر مكانهم تحت نعل الحذاء دنيا ما تبصش بس وريني اللي معاك وأنا مع الكاش في Rendez-vou”