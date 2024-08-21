امير كرارة يتعاقد على "أعراض انسحاب".. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان أمير كرارة على بطولة مسلسل تحت عنوان “ أعراض انسحاب” من إخراج بيتر ميمي ويتكون العمل من ٨ حلقات ومن المقرر تصويره قريبا

كما تعاقد الفنان أمير كرارة علي عمل سينمائي جديد من إخراج أحمد الجندي، يبدأ الشهر المقبل تصوير العمل، ويواصل صناعه في الفترة الحالية ترشيح النجوم المشاركين في البطولة بجوار كرارة.

ومن ناحية اخري، حقق امير كرارة نجاحا كبيرا بمسلسل بيت الرفاعي وقت عرضه، وشارك في بطولته بجوار أمير كرارة كل من أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، رحاب الجمل، محمد لطفي، ملك قورة، عايدة رياض، صفاء الطوخي، أحمد فؤاد سليم، إيناس كامل، ودنيا المصري، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد نادر جلال.