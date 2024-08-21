نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحمة أحمد تروج لمسرحية "على وضع الطيران" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت الفنانة رحمة أحمد فرج لأحدث أعمالها المسرحية الجديدة، والتي تحمل اسم على وضع الطيران، حيث شاركت جمهورها بالبوستر الرسمي للمسرحية من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وأرفقت بالبوستر تعليقًا قالت فيها:" مسرحية على وضع الطيران تأليف أحمد سعد والي، إبراهيم صابر، محمد صلاح خطاب،إنتاج علاء الغزالي، ديكور محمود صبري، موسيقى محمد خالد، مخرج منفذ خليفة سمير، إخراج محمد أوتاكا".

وأضافت:"سوف تعرض المسرحية على سيتي ووك بجدة من 21 إلى 23 أغسطس، ومن 28 إلى 30 أغسطس ".



تعليقات الجمهور على منشور رحمة أحمد فرج

وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مليون مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، دايما متميزة، ناطرينك، وغيرها من التعليقات.



أسعار تذاكر مسرحية على وضع الطيران

ومن المقرر أن يستمر عرض مسرحية علي وضع الطيران على مدار 5 أيام متتالية، وتتراوح أسعار ما بين 75 ريالًا سعوديًا وهو ما يعادل 600 جنيه مصري، إلى 500 ريال وهو ما يعادل 4000 آلاف جنيه، وضعت الجهة المنتجة للمسرحية شروط لدخول العرض المسرحي علي وضع الطيران ومنها عدم التصوير وعدم دخول الأطفال الأقل من 10 سنوات.

قصة مسرحية على وضع الطيران

وتدور قصة مسرحيه على وضع الطيران، حول طائرة ركاب عادية تحمل على متنها شخصيات مختلفة متجهة من القاهرة إلى إسطنبول، لكن يسافر كل منهم لسبب ما حتى تتغير أحداث الرحلة بعد ظهور خاطف للطائرة.