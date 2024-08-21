قصور الثقافة تواصل ورشة تنمية مهارات مسئولي المتابعة

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، جهودها في تعزيز كفاءة العاملين من خلال الورشة التدريبية "تنمية مهارات مسئولي المتابعة وتقييم الأداء"، تنظم هذه الورشة الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام، وهي موجهة إلى مجموعة من العاملين بالهيئة والأقاليم الثقافية التابعة، تُعقد الورشة في مقر الإدارة بمصر الجديدة ضمن خطط وبرامج وزارة الثقافة لرفع كفاءة الأداء المؤسسي.

استمرار الورشة التدريبية تحت إشراف محمد عبد الحافظ ناصف



تأتي هذه الورشة ضمن استراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة لرفع مستوى العاملين بها في مختلف القطاعات، تحت إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، تُعد الورشة فرصة هامة للعاملين في الهيئة والأقاليم الثقافية لاكتساب المهارات اللازمة لتعزيز أدائهم الوظيفي، خاصة في مجالي المتابعة وتقييم الأداء.

تهدف الورشة إلى تمكين المشاركين من تنفيذ خطط المتابعة بفعالية وتحسين جودة التقارير الإدارية.

أهمية إعداد التقارير لمسئولي التخطيط والمتابعة



في اليوم الثالث من الورشة، ألقت الدكتورة أماني عثمان، مدير عام هيئة تنمية الصعيد، محاضرة حول أهمية إعداد التقارير بالنسبة لمسئولي التخطيط والمتابعة.

وأكدت على أن التقارير تعد أداة إدارية لا غنى عنها تساهم في دعم عملية اتخاذ القرار وتحسين سير العمل داخل المؤسسات. وأشارت إلى أن التقارير الفعالة تساعد في تقديم معلومات دقيقة ومحدثة للإدارة، ما يتيح لهم تقييم نتائج الأنشطة وتحسين الأداء العام للمؤسسة.

تطوير مهارات الكتابة لرفع كفاءة العمل



أوضحت الدكتورة أماني عثمان خلال محاضرتها أهمية تدريب مسئول المتابعة على مهارات الكتابة الصحيحة والتعبير الواضح لضمان أن تكون التقارير دقيقة وذات جودة عالية.

وتحدثت عن كيفية تأثير التقارير المكتوبة بشكل جيد على قرارات الإدارة، ما ينعكس بشكل إيجابي على كفاءة العمل في المؤسسة. وركزت على ضرورة تأهيل المسئولين عن المتابعة ليكونوا قادرين على إعداد تقارير تلبي احتياجات الإدارة وتسهم في تحقيق الأهداف المؤسسية.

التدريبات العملية وأهمية التعاون لتحقيق الأهداف



اختُتمت فعاليات اليوم الثالث من الورشة بتدريبات عملية على كتابة التقارير، حيث تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لتنفيذ التدريبات بشكل جماعي. وأكدت الدكتورة أماني عثمان خلال هذه الجلسات العملية على أهمية التعرف على التحديات التي تواجه العاملين في هيئة قصور الثقافة، وأهمية الالتزام بالخطط الموضوعة والتعاون بين العاملين لإنجاز المهام، كما شددت على ضرورة تهيئة بيئة عمل ملائمة تشجع على الابتكار والتعاون لتحقيق الأهداف المنشودة للهيئة.