نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاول مرة.. روبي ومنى زكي يجتمعان في رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجتمع روبي لاول مرة مع مني زكي في عمل درامي جديد، من إخراج محمد شاكر خضير، المقرر بدء التحضير له خلال الفترة المقبلة، وأنباء عن عرضه في 15 حلقة، ومن المقرر عرضة في سباق رمضان 2025.

وصلة غزل بين روبي ومني زكي

سبق، نشرت الفنانة روبي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، وظهرت روبي في الصورة وهي ترتدي جاكيت أسود جلد يعكس أناقتها بشكل كبير، وتركت روبي شعرها منسدلا بتسريحة بسيطة مع "ميك آب" خفيف ناعم، وعلقت الفنانة منى زكي على صورة روبي، مبدية إعجابها الشديد بها قائلة: "تجنني"، وردت روبي على منى زكي: "أنت فتاة أحلامي".

اخر اعمال روبي

وكان اخر اعمال الفنانة روبي هو فيلم عصابة ماكس الذي يعرض حاليًا في دور السينما، وتلعب روبي خلاله شخصية جيجي التي تعيش قصة حب مع المكسيكي الذي يلعب دوره أحمد فهمي ضمن الأحداث، وهو مجرم محترم إسكندراني يقرر تشكيل عصابة من أجل تنفيذ عملية تهريب لمومياء وتنضم روبي إلى هذه العصابة، فيلم عصابة الماكس من بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، أوس أوس، أحمد فهيم، محمد لطفي، حاتم صلاح، ومصطفى بسيط، والفيلم من تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي وإخراج حسام سليمان.

أحدث أعمال منى زكي

وترتبط منى زكي بأكثر من فيلم جديد ما بين التحضير والتصوير، حيث بدأت منذ أسابيع تصوير فيلمها الجديد الست، والذي تتناول من خلاله السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، وايضا فيلم آخر بعنوان رزق الهبل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، يناقش قضايا عديدة منها التنمر الإلكتروني، أيضًا تواصل منى تحضيراتها لفيلم جديد يجمعها بـ كريم عبدالعزيز بعنوان لعب عيال، ويظهر كريم ومنى خلال أحداثه زوجان، ويناقش العمل الفتور العاطفي في العلاقة الزوجية.

اخر اعمال مني زكي

وكان اخر اعمال مني زكي هو فيلم الرحلة، تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة وشارك فيه محمد ممدوح، شيرين رضا وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد علاء، جيهان الشماشرجي، سما إبراهيم، رنا رئيس، عارفة عبدالرسول وآخرين.

وايضا شاركت في موسم رمضان 2023 من خلال مسلسل تحت الوصاية، تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير، وحقق العمل نجاحً كبيرًا وشارك فيه دياب، رشدي الشامي، مها نصار، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، عفاف رشاد، أحمد خالد صالح، حمدي هيكل وآخرين.