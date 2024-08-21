نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد شائعة عودتهما.. أول تعليق من ريم طارق على حقيقة عودتها لـ حسن شاكوش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت الفترة الماضية انباء تفيد بعودة ريم طارق إلى طليقها مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعد خلافاتهما الشهيرة، لتنفي ريم ذلك الاخبار، وتؤكد أن قرار الطلاق كان نهائيًا ولا توجد نية للعودة مرة أخرى.

أول تعليق من ريم طارق بشأن حقيقة عودتها لـ حسن شاكوش

كتبت ريم طارق منشورًا عبر خاصية استوري عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام قائلة: أنا مش عايزاكم تنسوا إن الطلاق كان آخر قرار ليّا في الموضوع ومفيش كلام يتقال تاني.

حقيقة عودة حسن شاكوش وريم طارق

سبق، كشف إبراهيم سليمان مدير أعمال حسن شاكوش، حقيقة عودة ريم طارق لـ طليقها مغني المهرجانات، إذ نفى تمامًا الأخبار المنتشرة بشأن عودة الثنائي مرة أخرى، وقال: ريم وشاكوش علاقتهما انتهت، ومستحيل يرجعوا لبعض تاني، ريم طارق خدت هدومها وكل مستحقاتها، ومفيش أي تواصل بينهما وكل الأخبار عن عودتهما شائعات.

تصريح ناري من حسن شاكوش عن طليقته ريم طارق

ويذكر ان حسن شاكوش قد تحدث منذ فترة عن أزمته مع طليقته ريم طارق ويقول: "الحاجة الوحيدة اللي أنا ندمان عليها موضوع الجواز، ولاد الناس لو جوزها فيه كل العبر وعضم في قفه تطلع تقول دا أحسن راجل في الدنيا".

حسن شاكوش: في مطربين بتدفع فلوس للنقابة عشان مغنيش

روى مطرب المهرجانات حسن شاكوش، خلال لقائه في برنامج "بالمايك والقلم" مع الإعلامي عبد العزيز أحمد، كواليس وتفاصيل عن بعض المطربين الذين يحاولون الإيقاع به، لافتة إلى أنه تعرض للخذلان من قبل العديد منهم، وقال: "في مطربين بيقعدوا معايا بتدفع فلوس للنقابة عشان مرجعش كنت بسمع المكالمات بوداني وبيشتموني ويجوا قدامي نجم مصر أنت رقم واحد".

اخر أعمال حسن شاكوش

وكان اخر اعمال حسن شاكوش هي أغنية“ست البنات” بمشاركة محمود الليثي، ضمن أحداث فيلم “حمص وحلاوة” المقرر عرضه قريبا بالسينمات، تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، حول 3 أشخاص يعملون في أحد الفنادق، ويلتقون بفنانة شهيرة ثم تبدأ بينهم قصة حب من طرف واحد، ويضم الفيلم عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم بدرية طلبة ومحمود الليثي وامينة ومحمد أسامة والفيلم من إخراج الراحل أحمد البدري وإنتاج أحمد السبكي.