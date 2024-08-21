نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. الدكتور جلال السعيد مؤسس طب القلب الحديث ضيف حدوتة مصرية على إذاعة الشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الأستاذ الدكتور جلال السعيد مؤسس طب القلب الحديث في مصر والعالم العربي، ضيفًا في أول حوار إعلامي له، على الإذاعي أحمد إبراهيم، من خلال برنامج حدوتة مصرية، على إذاعة الشرق الأوسط العاشرة، في مساء غدٍ الخميس 22 أغسطس.

يتحدث الدكتور جلال سعيد عن نشأته، وجذوره، ومشواره العلمي، والعملي، وأبحاثه، وإنجازاته الطبية، على مدار 88 عامًا.

كما يتحدّث عن القيم الطبية الإنسانية، وتأسيسه لطب القلب الحديث، والقسطرة، وأدخل الموجات الصوتية مجال الطب في مصر، وعن ظاهرة هجرة الأطباء، وأمراض القلب الوقاية والعلاج.

يذكر أن الأستاذ الدكتور جلال السعيد، هو مؤسس طب القلب الحديث في مصر، وكن مواليد محافظة الدقهلية، وتعلّم في مدارس المنصورة الحكومية، ثم تخرّج من كلية الطب جامعة الملك فؤاد الأول عام 1952، وحصل على الدكتوراه من أمريكا، وأشرف على عشرات رسائل الماجستير، والدكتوراه، والأبحاث العلمية.

تجدر الإشارة إلى أن ‏ "حدوتة مصرية" برنامج يسلّط الضوء على كل العلماء، والخُبراء، والزُرَاع والصُناع، والمبدعين المصريين بشتى المجالات، في الداخل والخارج، أيضًا كل من يقدّم خدمات جليلة للوطن من خلال استضافتهم، وعرض قصة كفاحهم، ونجاحهم، وتقديمهم كنموذج وقدوة طيبة تُحتذى للشباب المصري.

والبرنامج يُذاع الخميس من كل أسبوع في العاشرة مساءً، بإذاعة الشرق الأوسط، من ‏إعداد وتقديم أحمد إبراهيم، على ‏تردد إذاعة الشرق الأوسط 89.5، أو 774 am، وعلى النايل سات تردد 11765.