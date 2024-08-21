نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداع وداع.. تامر عاشور يطرح أغنية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح تامر عاشور أغنية جديدة بعنوان "وداع وداع" من خلال منصة “يوتيوب” الرسمية.

تفاصيل الأغنية

وجاءت الأغنية من كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضري، ميكس وماستر: صقر.



موعد حفل الفنان تامر عاشور بمهرجان العلمين الجديدة



من المقرر أن يقام حفل الفنان المتألق تامر عاشور في يوم الجمعة الموافق يوم 23 من شهر أغسطس الجاري لهذا العام الحالي 2024.



هيجيلي موجوع.. أبرز أعمال الفنان تامر عاشور



ومن الجدير بالذكر ان اخر الاعمال الغنائيه التي قدمها الفنان تامر عاشور هى أغنية "هيجيلي موجوع" والتي لاقت رواجن كبيرا عبر منصات التواصل الاجتماعي منذ طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والأغنية من ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وماستر صقر، وجيتار مصطفى نصر.



كلمات أغنية هيجيلي موجوع



وتقول كلمات الأغنية'

هيجيلي موجوع دموعه في عينه تعباه

هديله أسبوع هيجي بعديها ندمان

هيجيلي ويشوف ساعتها أنا ناوي على إيه

هيجيلي بالخوف باين في كلامه وعينيه

هيجيلي موجوع دموعه في عينه تعبان

هديله أسبوع هيجي بعديها ندمان

هيجيلي ويشوف ساعتها أنا ناوي على إيه

هايجيلي بالخوف باين في كلامه وعينيه

هيشوف وش تاني مني يا ريت ما يشوفوش

معقول لما يجي بعد أذاه ما أوجعوش؟

ده أنا ناوي لو فاق ما أسيبش كلام ما أقولهوش

هيغيب يروح فين؟ في مين ناس راحوا وماجوش

مسكين وغلبان قالولي: "بعديك خلاص ضاع"

آه يا عيني عشمان قولوا له خلصانة بوداع

وهيجي ويروح لكن ع الفاضي ومفيش

الصورة بوضوح بَقِت بيموت وأنا بعيش

مسكين وغلبان قالولي: "بعديك خلاص ضاع"

آه يا عيني عشمان قولوا له خلصانة بوداع

وهيجي ويروح لكن ع الفاضي ومفيش

الصورة بوضوح بَقِت بيموت وأنا بعيش.