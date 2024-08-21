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أحمد جودة - القاهرة - فيلم حياة الماعز.. قصة مؤثرة تثير الجدل

فيلم حياة الماعز.. قصة مؤثرة تثير الجدل.. أحدث فيلم "حياة الماعز" (The Goat Life) ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بين السعوديين، بسبب قصته التي اعتبرها الكثيرون مسيئة لنظام الكفالة في المملكة.

يُشار إلى أن نظام الكفالة في السعودية يتيح لصاحب العمل استقدام العمالة الأجنبية، ويكون الكفيل مسؤولًا عن العامل وإقامته وكل شؤونه.

وإدراكًا لحساسية الموضوع، أضاف المخرج في بداية الفيلم ملاحظة تؤكد أن العمل لا يهدف إلى الإساءة لأي بلد أو شعب أو مجتمع.

ورغم ذلك، أثار الفيلم نقاشات حادة بين النقاد ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج، حيث انتقد البعض طريقة تناول موضوع الكفالة في السعودية، بينما رأى آخرون أن الفيلم يعبر عن حرية الإبداع ولا يعكس الواقع بشكل دقيق.

أحداث الفيلم



تدور أحداث فيلم "حياة الماعز" حول شاب هندي يسافر إلى المملكة العربية السعودية، حيث يسيطر عليه كفيل سعودي يفرض عليه العمل في رعاية الماعز في الصحراء لمدة ثلاث سنوات في ظروف قاسية وأكد منتجو الفيلم أن القصة لا تهدف إلى الإساءة لأي دولة أو شعب عربي.

مشاهدة الفيلم



يمكن مشاهدة فيلم "حياة الماعز" على منصة نتفليكس، حيث حقق نسبة مشاهدة عالية منذ إطلاقه ويمكن أيضًا البحث عن الفيلم على جوجل لمشاهدته بجودة عالية.

أبطال الفيلم



شارك في هذا العمل الدرامي مجموعة من الممثلين المتميزين، منهم:

- بريثفيراج سوكوماران

- جيمي جان لويس

- وكر جوكول

- أمالا بول

- طالب البلوشي

الفيلم من إخراج بليسي وتأليف AR Rahman.

الجدل في السعودية



أثار الفيلم جدلًا في السعودية بسبب تصويره للمواطن العربي بشكل قاسي، لكن الشركة المنتجة أكدت عدم قصدها الإساءة وأوضحت ذلك برسالة في نهاية الفيلم.

القصة الحقيقية



يجسد الفيلم معاناة فقراء الهند في سعيهم لطلب الرزق، مستوحى من قصة حقيقة لرجل هندي تم خطفه وتمكن من الفرار بعد عامين. حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وبلغت أرباحه 870 مليون روبية في جميع أنحاء العالم.